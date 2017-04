Ostermärsche gehen mit Kundgebung zu Ende

Frankfurt/Wiesbaden - Unter dem Motto „Die Waffen nieder“ sind die Ostermärsche in Hessen am Montag zu Ende gegangen. Die Veranstalter zogen eine positive Bilanz. Trotz des Wetters seien mehr Menschen gekommen als im vergangenen Jahr, sagte Willi van Ooyen vom Ostermarschbüro.

In Frankfurt kamen am Ostermontag bei Schneeregen nach Polizeiangaben bis zu 1500 Teilnehmer zu der Abschlusskundgebung mit der ehemaligen SPD-Landesvorsitzenden Andrea Ypsilanti. Die Veranstalter sprachen von rund 2500 Teilnehmern. Sie hatten Luftballons mit Friedenstauben, bunte Fahnen und Plakate dabei. "No zur Nato" und "Für Frieden und Abrüstung" war unter anderem zu lesen.

In Kassel waren es nach Schätzungen der Polizei etwa 500 Menschen, die Veranstalter sprachen von fast 1000. In Marburg gingen rund 100 Teilnehmer des Osterspaziergangs wegen des winterlichen Wetters etwa 40 Minuten später los als geplant, wie ein Polizeisprecher in Gießen berichtete. Die Veranstalter zählten etwa 300 Menschen.

In Gießen sei ein geplantes Treffen von Friedensaktivisten wegen des Wetters ausgefallen, berichtete die Polizei. Sie hatten gemeinsam nach Frankfurt fahren wollen. In Darmstadt versammelten sich etwa 20 Menschen, um mit dem Rad zur Demo nach Frankfurt zu fahren, wie die Polizei berichtete. Der Demonstrationszug startete wie geplant in Offenbach und zog nach Frankfurt zum Römerberg.

Seit Karfreitag hatte die Friedensbewegung in mehreren Städten für eine Welt ohne Waffen und Krieg demonstriert. Der Mainz-Wiesbadener Ostermarsch am Karsamstag stand unter dem Motto "Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt". Sozialmediziner Gerhard Trabert forderte die laut Polizeiangaben rund 300 Teilnehmer in seiner Rede dazu auf, Widerstand zu leisten gegen eine ungerechte und unsoziale deutsche und europäische Politik sowie gegen Rassismus und Rechtspopulismus. Gleichzeitig forderte er eine weltweite Einhaltung der Menschenrechte. Trabert ist weltweit als Arzt im Einsatz, zuletzt in Syrien, wie er in seiner Rede ausführte.

Im Odenwald zog die Friedensbewegung am Samstag von Erbach nach Michelstadt. An der Aktion unter dem Motto "Für eine gewaltfreie Welt" beteiligten sich bei regnerischem Wetter rund 120 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte.

In Fulda kamen am Samstag laut Polizeiangaben ebenfalls 120 Menschen zusammen. Sie demonstrierten gegen eine weitere militärische Aufrüstung Deutschlands und der Europäischen Union. Die Veranstalter forderten unter anderem einen humanitären Umgang mit Geflüchteten und sichere Fluchtrouten. Van Ooyen, Sprecher des Ostermarschbüros, sagte: "Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Kriegszustände wachsen und dass die Politik daran nichts ändern will."

Auftakt der Ostermärsche war am Karfreitag in Bruchköbel. Rund 350 Menschen beteiligten sich bei schönem Wetter an der Aktion, wie das Ostermarschbüro in Frankfurt berichtete. Die Teilnehmerzahl habe damit etwas höher gelegen als im Vorjahr. Die Ostermärsche richten sich gegen die militärischen Interventionen rund um den Globus. Kritisiert wird auch die wachsende deutsche Beteiligung an Kriegen.

Ziel des Protests in Bruchköbel war auch der jüngste Abwurf der riesigen Bombe vom Typ GBU-43 durch US-Streitkräfte in Afghanistan. Dies zeige, dass man dort vor allem auf kriegerische Lösungen statt einer zivilen Konfliktbewältigung setze, sagte van Ooyen. (dpa)

