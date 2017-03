Ostern 2017: Ferienverkehr in Hessen

Wiesbaden - Osterzeit ist Reisezeit. Damit Sie an den freien Tagen trotzdem möglichst stressfrei ans Ziel kommen, haben wir hier die wichtigsten Infos zur erwarteten Verkehrssituation auf den hessischen Straßen.

In Hessen beginnen am Freitag (31. März) die Osterferien. Besonderheit in diesem Jahr: Fast alle anderen Bundesländer starten erst in der darauffolgenden Woche in die Ferien. Die Staugefahr auf den Hauptrouten wird nach Aussage von Hessen Mobil also im Vergleich zu einem normalen Freitag deswegen nur leicht erhöht sein.

Nach Ferienbeginn soll es dann erstmal ruhiger auf Hessens Straßen werden, auch Entspannung im Berufsverkehr ist zu erwarten. Voll wird's dann ab Mittwoch (12. April). Die größte Reisewelle erwartet Hessen Mobil am Gründonnerstag (13. April). Dann sei im gesamten Rhein-Main-Gebiet mit hoher Staugefahr zu rechnen. Wer seine Reise flexibel gestalten kann: unbedingt den Gründonnerstag meiden. Und auch am Karfreitag (14. April) und zum hessischen Ferienende am Ostermontag (17. April) ist noch einmal mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die folgenden Baustellen könnten sich zusätzlich negativ auf den Ferienverkehr auswirken:

A3 Hanau – Stockstadt (LG Bayern): Fahrbahnerneuerung

A5 Langen-Mörfelden - Weiterstadt: Brückeninstandsetzungen

A5/A67 Weiterstadt – Pfungstadt: Fahrbahnerneuerung

A7 Kassel-Ost - Dreieck Kassel-Süd: Schallschutzmaßnahme

A7 Niederaula - Hünfeld/Schlitz: Fahrbahnerneuerung

A7 Homberg (Efze) - Bad Hersfeld-West: Brückenneubau

A45 Dillenburg - Herborn-West: Brückenneubau

A45 Wetzlarer Kreuz - Wetzlar-Süd: Brückenneubau

Wie Hessen Mobil mitteilt, verzichtet das Straßen- und Verkehrsmanagement am Reisewochenende zu Ferienbeginn sowie am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag in den Verkehrsspitzenstunden auf Tagesbaustellen auf den Hauptreiserouten.

Eine aktuelle Karte mit allen Staus und Baustellen gibt's auf www.verkehrsservice.hessen.de (ch/dpa)

