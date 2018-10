Partystimmung ohne Ende – DJ Ötzi in der Jahrhunderthalle

Frankfurt - „Heute lassen wir die Gipfel in Frankfurt beben“ hatte DJ Ötzi kurz vor seinem Auftritt in der Jahrhunderthalle angekündigt.

Der 47-jährige Tiroler mit den „gigaschlanken Wadln“ ist derzeit auf „Gipfeltreffen“-Tournee und brachte am Samstag österreichische Feierlaune ins Rhein-Main-Gebiet. Neben Après-Ski-Partyhits hat der DJ mit dem bürgerlichen Namen Gerhard Friedle auch nachdenklichere Töne im Repertoire, wie er auf seinem neuen Album „20 Jahre DJ Ötzi – Party ohne Ende“ beweisen will. Die Platte soll Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Ein kleiner musikalischer Vorgeschmack ist seine österreichische Version des antifaschistischen Arbeiterlieds„Bella Ciao“ (eine Remix-Version des Songs von El Profesor wurde dieses Jahr zum Sommerhit). Ötzi hat den Refrain des italienischen Partisanenliedes umgedichtet zu: „Komm, lass uns lieben! Bella Ciao, Bella Ciao. Noch lauter singen, noch lauter feiern, denn diese Welt ist g’rad so schön!“. Na bitte, die Party geht weiter.

Quelle: op-online.de