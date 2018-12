Paulskirche in Blau: Erinnerung an Erklärung der Menschenrechte

Viele internationale Städte erinnern

Frankfurt - Die Frankfurter Paulskirche ist am Montagabend bei einer Aktion für Menschenrechte in blaues Licht getaucht worden. Damit wurde an die Erklärung der UN-Menschenrechts-Charta vom 10. Dezember 1948 erinnert, teilte die Stadtverwaltung mit.