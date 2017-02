Plädoyer für Standort Frankfurt

FRANKFURT - Hessens Sparkassen kämpfen für den hiesigen Finanz- und Börsenplatz. Gleichzeitig fordern sie vom Staat mehr Investitionen und legen gute Zahlen vor. Von Marc Kuhn

Der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen geht davon aus, dass die Region vom Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union profitieren wird. Der Brexit stelle einen schweren Schlag für Europa dar, sagte sein Präsident Gerhard Grandke gestern in Frankfurt bei Vorlage der Bilanz für 2016. „Ich bin aber davon überzeugt, dass der Ausstieg der Briten aus der EU und der Eurozone den Finanzplatz Frankfurt stärken und aufwerten wird.“ Die Landesbank Hessen-Thüringen erwartet nach seinen Worten, dass in London etwa 16 000 Finanzjobs zur Disposition stehen. „Die Hälfte davon, also 8000, könnte nach Frankfurt verlagert werden.“

Es würden natürlich nicht alle wechselwilligen Banken und Mitarbeiter an den Main kommen. Grandke verwies darauf, dass auch Paris, Amsterdam, Dublin und Luxemburg für ihre Standorte werben. Frankfurt habe aber einiges zu bieten und „hat sich als Bankenstandort in den vergangenen zehn Jahren sehr dynamisch entwickelt“, erklärte Grandke, nach eigenen Worten ein überzeugter Offenbacher. „Die Zahl der Banken ist hier in diesem Zeitraum um 15 Prozent gestiegen, während sie in London und Paris etwa gleich geblieben beziehungsweise sogar deutlich gesunken ist.“ Der Verbandspräsident verwies darauf, dass Frankfurt die „Hauptstadt des europäischen Aufsichtswesens“ sei. Und: Inzwischen habe auch die Fintechszene (moderne Technologien im Bereich der Finanzdienstleistungen) hier Fuß gefasst. „Das neue Tech-Zentrum im Pollux entwickelt sich.“ Nach Ansicht von Grandke sprechen auch die verkehrsgünstige Lage, die gute Infrastruktur und die hohe Lebensqualität für den Standort Frankfurt.

Zwar sind mittlerweile erhebliche Zweifel an einem Zusammenschluss der Frankfurter Börse mit der London Stock Exchange aufgekommen. Sollte es dennoch zu der Fusion kommen, setzt sich Grandke weiter für den hiesigen Standort ein. „Der Hauptsitz hat in London nichts zu suchen.“

Zudem sprach sich der Verbandspräsident für mehr Investitionen in die deutsche Infrastruktur und einen Abbau der Handelsüberschüsse aus. „Ein besseres Umfeld für staatliche Investitionen, für staatliche Impulse als in der jetzigen Zeit der ultraniedrigen Zinsen wird es kaum geben.“ Deutschland habe schließlich seit 2008 insgesamt 240 Milliarden an Zinsausgaben gespart. Gleichzeitig sei das außenwirtschaftliche Gleichgewicht in Vergessenheit geraten. Grandke beklagte, dass „der Überschuss der einen Volkswirtschaft das Defizit der anderen Volkswirtschaften“ sei.

Das Ergebnis der Sparkassen ist nach den Worten von Grandke im vergangenen Jahr recht passabel ausgefallen. Die Kundeneinlagen steigerten die Sparkassen in Hessen (34 Institute) und Thüringen (16) trotz mickriger Sparzinsen binnen Jahresfrist um zusammen 2,2 Milliarden Euro auf rund 93,8 Milliarden Euro. Als Risiko schätzt Grandke allerdings ein, dass der Großteil der Kunden ihre Gelder kurzfristig parken, um im Fall von Zinssteigerungen rasch handeln zu können. Der Zinsüberschuss ist um 4,2 Prozent auf gut 2,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Provisionsüberschuss legte um 2 Prozent auf 709 Millionen Euro zu.

Das Kreditvolumen bei den 50 Instituten legte – vor allem dank reger Nachfrage nach privater Baufinanzierung – um knapp 2,4 Milliarden Euro auf fast 71,1 Milliarden Euro zu. „Wir haben 2016 so viele Kredite vergeben wie noch nie“, berichtete Grandke. Das Ergebnis vor Steuern belaufe sich auf knapp 1,1 Milliarden Euro, 4,8 Prozent weniger als 2015. Nach Bewertung seien es 2016 etwa 1,2 Milliarden Euro gewesen, 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein höherer Gewinn von 325,5 (Vorjahr: 246,3) Millionen Euro.

Quelle: op-online.de