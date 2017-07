Polizei erschießt Hund auf der Autobahn

Fulda - Die Polizei hat auf der Autobahn 7 bei Fulda einen ausgebüxten Hund erschossen. Nach Angaben der Polizei wurde das Tier getötet, um Unfälle zu verhindern und die Sicherheit der Autofahrer nicht zu gefährden.

Der französische Beauceron war seinem Besitzer am Sonntag auf einem Parkplatz davongelaufen. Er hatte den Hund erst kurz zuvor gekauft. Knapp fünf Stunden lang versuchten die Beamten und der Hundebesitzer erfolglos, das Tier entlang der A7 und einem angrenzenden Waldgebiet einzufangen. Die Polizei sperrte zur Sicherheit einen Fahrstreifen. Autofahrer waren aufgefordert worden, langsamer zu fahren. In den Abendstunden kam es deswegen zu einem längeren Stau in Fahrtrichtung Kassel. (dpa)

