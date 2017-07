Polizei fahndet mit Phantombild nach Räuber

Alsbach-Hähnlein/Darmstadt - Eine 92-jährige Rentnerin wird am 12. Juni in ihrer Wohnung überfallen. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild nach einem der Täter und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Details zur Tat vom 12. Juni: Gegen 12 Uhr hatte sich laut Polizei ein maskierter Mann über die Terrassentür Zugang zu den Wohnräumen des Hauses in der Neckarstraße verschafft, die Bewohnerin mit einer Schusswaffe bedroht und ihre Wertsachen geraubt. Nach der Tat gelang dem Täter die Flucht in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Täter nicht allein gehandelt hat und Mittäter hatte. Etwa eine Stunde vor dem Überfall fiel in der Neckarstraße ein junger Mann mit einem schwarzen Roller auf, der aufgeregt auf und ab lief. Bei dieser Person dürfte es sich um einen der späteren Tatbeteiligten gehandelt haben. Von ihm konnte die Polizei ein Phantombild fertigen.

Der Mann wird zwischen 18 und 20 Jahre alt beschrieben, ist mittelgroß und sehr schmal. Er hat eine große Nase. Die dunklen Kopfhaare waren an der Seite rasiert, das Haar war etwas länger und glatt nach hinten gekämmt. Er trug eine blau-schwarz-weiße Camouflage-Hose. Der Unbekannte hatte während seines Wartens zuerst einen schwarzen Helm auf und führte noch einen weiteren dunkelgrauen Helm sowie eine graue Bomberjacke mit orangefarbenem Innenfutter mit.

Zeugen gesucht: Die Ermittler der Kriminalpolizei in Darmstadt suchen jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder denen am Tattag in der Neckarstraße die beschriebene Person aufgefallen ist. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06151/969-0. (dr)

