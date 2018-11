900 Marihuana-Pflanzen in Haus entdeckt - Besitzer schwer verletzt

Nidda - Eine zerbrochene Fensterscheibe führte die Polizei am Donnerstagabend auf die Spur einer Indoor-Plantage. Den 36-jährigen Hausbewohner fand sie schwer verletzt vor.

Am Donnerstag Abend hat die Polizei in einem Haus in Geiß-Nidda 900 Marihuana-Pflanzen samt Utensilien zur Aufzucht der Pflanzen gefunden. Den 36 Jahre alten Bewohner des Hauses fanden die Beamten schwer verletzt vor. Ob der Mann sich die Verletzungen selbst zugefügt hat oder nicht, konnte noch nicht geklärt werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie den Verletzten noch nicht befragen. Die Kriminalpolizei in Friedberg hat die Ermittlungen übernommen. Wer am Donnerstagabend in der Straße Zum Sportfeld in Geiß-Nidda verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Informationen rund um die Indoor-Plantage geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06031-6010 zu melden. (ses)

Quelle: op-online.de