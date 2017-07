Polizei nimmt vier Dealer fest und entdeckt Crack-Küche

Frankfurt - Die Polizei hat im Bahnhofsviertel einen Crack-Händlerring ausgehoben. Vier mutmaßliche Drogendealer im Alter von 29 bis 43 Jahren seien am vergangenen Freitag festgenommen worden und säßen inzwischen in Untersuchungshaft, berichtete die Polizei.

Bei Durchsuchungen zweier Wohnungen und einer Gartenhütte seien größere Mengen an Drogen sichergestellt worden, darunter rund 1000 Konsumeinheiten Crack, was etwa 100 Gramm entspreche. Das Crack war in einer Wohnung in Flörsheim gefunden worden. Die Beschuldigten nutzten sie als sogenannte Crack-Küche. Die darin hergestellten Drogen wurden im Bahnhofsviertel zum Verkauf angeboten.

Das Crack bunkerten die Verkäufer in Zwischenlagern oder transportierten es im Mund, um es bei einer Polizeikontrolle schlucken zu können. Die Ermittler beschlagnahmten zudem 150 Gramm Kokain, mehr als 300 Gramm Amphetamin, mehr als 20 Gramm Heroin sowie 27 Gramm Streckmittel. Ebenfalls in U-Haft sitzt ein 28-Jähriger aus einer der durchsuchten Wohnungen. Ihm werden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vorgeworfen.

Die Polizei ist seit Spätherbst 2016 mit täglich rund 100 Kräften zusätzlich im Bahnhofsviertel unterwegs. Verdeckte Ermittlungen brachten sie erst vor rund einer Woche auf die Spur eines 65-Jährigen, der im großen Stil gedealt haben soll. Der Verdächtige sitzt inzwischen auch in U-Haft. (dpa)

