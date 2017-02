Polizei nimmt Verdächtigen nach Raubüberfällen fest

Seeheim-Jugenheim - Seit Ende Januar 2017 beschäftigen Raubüberfälle auf Tankstellen die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Nun haben die Beamten den Tatverdächtigen geschnappt.

Ein unmaskierter Täter hatte am 27. Januar und 31. Januar in Seeheim-Jugenheim eine Tankstelle überfallen. Am letzten Donnerstag schlug der gleiche Täter sowohl in Gernsheim als auch in Wolfskehlen zu. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen konnten die Beamten schnell einen 35-jährigen Mann aus Seeheim identifizieren, gegen den sich der Tatverdacht richtete.

Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach dem untergetauchten Tatverdächtigen konnte ein Zivilstreife am Samstagabend das von dem 35-Jährigen genutzte Auto auf der Bundesstraße 26 im Bereich Wolfskehlen lokalisieren. Mit Unterstützung weiterer Streifen und dem Polizeihubschrauber konnte das Auto an der Kreuzung B26/B44 gestoppt werden. Der Fahrer, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handelte, wurde widerstandslos festgenommen. Er hatte bei seiner Festnahme ein Messer dabei, das sichergestellt wurde. Weiterhin fanden die Beamten in dem Auto Reste von Münzrollen, die aus den Raubüberfällen stammen dürften. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht er in Verdacht mindestens vier Raubstraftaten sowie fünf Tankbetrügereien begangen zu haben.

