Polizei räumt Weihnachtsmarkt in Frankfurt

Frankfurt - Wegen zwei verdächtiger Gegenstände wird der Weihnachtsmarkt auf dem Römer in Frankfurt kurzzeitig geräumt. Das teilt die Polizei auf Twitter mit.

Zwei herrenlose Gepäckstücke haben für Aufregung am Abend auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt gesorgt. Die Polizei begann daraufhin mit der Räumung, betonte in den sozialen Medien aber, dass es sich um eine reine Routinemaßnahme handelte. Kurz vor 20 Uhr dann die Entwarnung: In einem Koffer und einer Sporttasche befanden sich lediglich Klamotten, so ein Polizeisprecher. Die Vermutung liege nahe, dass sie Touristen gehörten, die sich noch etwas hätten angucken wollen und die Koffer dann stehengelassen hätten. (jo/dpa)

#Weihnachtsmarkt #Frankfurt



Aufgrund zwei verdächtiger Gegenstände findet aktuell eine teilweise #Räumung des #Römer statt.



Bitte folgt den Anweisungen der Kollegen. Wir berichten hier weiter. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 15. Dezember 2017

‼️ ENTWARNUNG ‼️



Keine Gefahr auf dem #Weihnachtsmarkt #Frankfurt



In einem Koffer & einer Sporttasche befanden sich lediglich Klamotten.



Wir wünschen weiterhin viel Spaß & besinnliche Tage. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 15. Dezember 2017

Schlagerstar Michelle eröffnet Frankfurter Weihnachtsmarkt: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa