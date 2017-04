Polizei rettet Entenfamilie auf Autobahn

Frankfurt - Beamte retten am Ostersamstag einer 16-köpfigen Entenfamilie das Leben. Sie war auf der A661 unterwegs.

Laut Polizeiangaben melden gegen 15.45 Uhr mehrere Autofahrer die in Höhe Heddernheim auf der linken Spur watschelnden Enten. Diese können schließlich nur mit einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn von der Fahrbahn getrieben werden. Zwei andere Küken haben zuvor leider bei diesem Ausflug ihr Leben verloren. Schon am Gründonnerstag war es in der Nähe zu einem gleichartigen Ausflug gekommen. Vermutlich spazieren die Enten von der nahegelegenen Nidda zu ihren Rundgängen, so berichtet die Polizei.

