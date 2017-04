Polizei rettet Säugling auf Dippemess das Leben

Frankfurt - Am Rande der Frankfurter Dippemess rettet ein Polizeibeamter einem erst gut zwei Wochen altem Säugling das Leben.

Laut Polizei wendet sich gegen 15.35 Uhr am Samstag eine junge Mutter hilfesuchend an die Fußstreife der Dippemesswache. Ihr kleiner Sohn sei nach einem Schreikrampf plötzlich bewusstlos geworden sei und würde nicht mehr atmetn Einer der Beamten beginnt sofort mit der Reanimation des Babys - ein weiterer ruft die Rettungskräfte. Nach wenigen Minuten der Wiederbelebung fängt der Säugling spontan an selbst zu atmen, so die Polizei weiter. Er kommt allerdings mit dem eintreffenden Notarzt in eine Kinderklinik. Ihm geht es inzwischen wieder besser. (jo)

Sport nach der Geburt: Darauf sollten Mütter achten Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa