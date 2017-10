Drogenkurier und Hintermänner auf frischer Tat ertappt

Frankfurt - Ein Drogenkurier aus den Niederlanden sowie drei Hintermänner aus Südhessen sind der Polizei ins Netz gegangen. Die Beamten stellten 67 Kilo Amphetamin und mehrere Waffen sicher.

Zoll und Polizei in Hessen ist ein kräftiger Schlag gegen die Rauschgiftszene gelungen. 67 Kilo Amphetamin im Straßenverkaufswert von rund 700 000 Euro sowie mehrere Waffen und Munition wurden sichergestellt. Ein Kurier aus den Niederlanden und drei Hintermänner aus Südhessen wurden festgenommen, wie das Landeskriminalamt und das Zollfahndungsamt am Freitag in Frankfurt mitteilten. Die vier Männer im Alter von 32 bis 56 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Sie seien wegen Betäubungsmitteldelikten vorbestraft, ein 47-Jähriger sogar in rund 60 Fällen.

Das Auto des 56 Jahre alten Niederländers war am Mittwochmittag auf der Autobahn Köln-Aschaffenburg (A3) in Höhe der Raststätte Bad Camberg bei einer allgemeinen Kontrolle aufgefallen. In dem Wagen entdeckten Zollfahnder aus Gießen das Rauschgift. Es sollte zu einem Bauernhof bei Groß-Gerau gebracht werden. Die beiden Abholer, ein 37-Jähriger aus Groß-Gerau und der 47-Jähriger aus Büttelborn, wurden dabei festgenommen.

Sie führten die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Auftraggebers des Rauchgifthandels, einen 32-Jährigen aus Büttelborn. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten zwei Pistolen mit Munition, eine Luftdruckpistole, ein Waffenteil, sechs Hieb- und Stichwaffen sowie zwei Stielhandgranaten-Attrappen. Gegen ihn sei bereits 2014 wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt worden. (dpa)

