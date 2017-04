Polizei siebt gründlich

Wiesbaden - An mangelnden Deutschkenntnissen scheitern etwa 17 Prozent der Bewerber für den gehobenen Dienst bei Hessens Polizei.

Diese Durchfallquote sei in den vergangenen zehn Jahren nahezu gleich geblieben, sagte die Leiterin des Eignungsauswahlzentrums an der Polizeiakademie, Eva Hertel, in Wiesbaden. Die Anforderungen an die jungen Frauen und Männer beim Diktat hätten sich seit der Einführung des Tests vor zehn Jahren nicht geändert. Das zeige, die Qualität der Bewerber habe sich nicht verschlechtert.

In Baden-Württemberg hatte die Gewerkschaft der Polizei jüngst mit Erschrecken darauf reagiert, dass im Jahr 2016 mehr als ein Drittel aller Polizeibewerber am Deutsch-Test gescheitert war. In Hessen gab es Gerüchte, die Standards beim Rechtschreibtest seien abgesenkt worden, um alle offenen Stellen zu besetzen. Dem widersprachen jedoch der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Andreas Grün, und die Leiterin des Eignungsauswahlzentrums vehement: Es gebe keinen Anlass, an der Qualität des Auswahlverfahrens zu zweifeln.

Um für den gehobenen Polizeivollzugsdienst das Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung für die Ausbildung zum Kommissar antreten zu können, müssen die Bewerber einen zweitägigen Eignungstest bestehen. Am ersten Tag gibt es drei Übungsteile am PC. Dabei geht es um Rechtschreib- und Konzentrationsübungen sowie einen strukturellen Intelligenztest. Dabei fallen nach Angaben von Hertel fast die Hälfte der Bewerber durch. Beim Sporttest liege die Durchfallquote bei etwa 15 Prozent. Den kommunikativen Testteil mit Gruppenaufgabe und Einzelinterview beständen nahezu 25 Prozent nicht. J dpa

Quelle: op-online.de