Jugendliche (15) tagelang verschwunden - plötzlich taucht sie wieder auf

Vermisst: Von einer Jugendlichen (15) aus Wiesbaden fehlt tagelang jede Spur. Plötzlich taucht sie wieder aus.

Update vom 07.10.2019, 15.00 Uhr: Die vermisste Angelina D. ist wieder da. Das teilte ein Sprecher der Polizei Wiesbaden am Montag auf Nachfrage mit. Seit Mittwoch (02.10.2019) war die 15-Jährige aus Wiesbaden vermisst worden. Am Freitagabend meldete sie sich laut Polizei zurück in der Mädchenzuflucht in Wiesbaden, in der sie zuvor untergebracht gewesen war. Die Polizei hatte zuvor mit einem Foto öffentlich nach dem Mädchen gefahndet.

Polizei Wiesbaden tagelang ohne Spur von vermisstem Mädchen

Erstmeldung vom 4.10.2019, 14.49 Uhr: Wiesbaden - Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem verschwundenen Mädchen und bittet um Mithilfe. Seit vergangenen Mittwoch (02.10.2019) wird die 15-jährige Angelina D. aus Wiesbaden vermisst. Das teilten die Ermittler am Freitagnachmittag mit.

Demnach verließ das Mädchen am Mittwoch gegen 15 Uhr eine Mädchenzuflucht, ohne sich bei ihrer Betreuerin abzumelden. Seither weiß niemand, wo sie steckt.

Bei einer Mädchenzuflucht handelt es sich um eine Art Frauenhaus für Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren, in dem sie während Krisensituationen unterkommen können. Dort wohnte Angelina D. nach Angaben eines Polizeisprechers zuletzt.

Die Ermittlungen der Polizei verliefen nach eigenen Angaben bisher ergebnislos. Eine Befragung von Freunden und Familien brachte keine Fortschritte.

Polizei Wiesbaden bittet um Hilfe bei Suche nach verschwundenem Mädchen

Daher bittet das Fachkommissariat die Bevölkerung jetzt um Mithilfe. Im Polizeibericht wird Angelina D. wie folgt beschrieben: Circa 1,60 Meter groß, schlank, schulterlange, dunkelblonde Haare und blaue Augen. Angaben zu ihrer derzeitigen Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen liegen der Polizei nicht vor.

Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, ist gebeten, sich unter unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

(ag)