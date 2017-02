Polizisten wollen Taser

Ein Polizist demonstriert den Elektroschocker (Taser). Das pistolenähnliche Gerät, mit dem Angreifer über eine Distanz von mehreren Metern vorübergehend kampfunfähig gemacht werden können, ist bereits in 15 europäischen Ländern im Einsatz. - Foto: dpa

Wiesbaden - Der Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei Hessen (GdP) hat sich für einen Probelauf zur Einführung von Distanz-Elektro-Impuls-Geräten (DEIG) – bekannt unter dem Herstellernamen „Taser“ – im Streifendienst ausgesprochen. Von Michael Eschenauer

Das Land Hessen reagierte zurückhaltend.

Bisher verfügen lediglich Spezialeinheiten über die als relativ ungefährlich geltende Distanzwaffe, bei der der Gegner durch einen Elektroschock vorübergehend außer Gefecht gesetzt wird. Die GdP Hessen will mit einem entsprechenden Antrag an Innenminister Peter Beuth (CDU) herantreten. Mitte Januar hatte die Interessenvertretung der Polizisten eine Expertenanhörung zu diesem Thema veranstaltet, um die rechtlichen, polizeitaktischen und medizinischen Belange zu erörtern und mit Fachleuten zu diskutieren.

Die im hessischen Polizeirecht verankerten zugelassenen Waffen und die Hilfsmittel der körperlichen Gewalt könnten durch die Einführung des DEIG sinnvoll ergänzt werden, zog gestern der Landesvorstand ein Fazit der Debatte. Und weiter: „Die Lücke zwischen Schlagstock oder Pfefferspray und der Schusswaffe würde durch ein DEIG geschlossen.“ Spray und Schlagstock verfehlen bisweilen ihre Wirkung, weil alkoholisierte oder unter Drogen stehende Personen weniger Schmerz empfinden. Die durch die Elektroimpulse ausgelöste Muskelblockade würde aber auch bei ihnen wirken.

Bei dem Gerät, um das es geht, handelt es sich um eine Vorrichtung, die nadelähnliche Pfeile verschießt, die an dünnen Drähten hängen. Eine Zielvorrichtung, die sich eines Laserpointers bedient, sorgt für eine hohe Treffsicherheit. Der Taser bewirkt nach dem Auftreffen der Pfeile durch Stromimpulse von 0,0013 bis 0,0036 Ampere eine sofortige Muskelblockade und eine komplette Handlungsunfähigkeit, die fünf Sekunden anhält. Die GdP verweist auf Untersuchungen, denen zufolge die Benutzung „bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unschädlich und für den Menschen auch ungefährlich“ ist. Die von Tasern getroffenen Personen könnten kurz nach dem Einsatz wieder aufstehen.

Nach Ansicht der GdP Hessen könnte mit der Einführung eines DEIG auch der Schusswaffengebrauch verringert werden. Deshalb spricht man sich für einen Test bei der „normalen“ Polizei aus. Vor einem Probelauf sei die rechtliche Einordnung zweifelsfrei zu definieren. Neben einer Einsatz- und Anwendungskonzeption müsse ein Ausstattungskonzept erstellt sowie die Aus- und Fortbildung in den polizeilichen Einsatztrainings verankert werden, stellen die Polizeivertreter fest.

Michael Schaich, Sprecher des hessischen Innenministeriums, erklärte gestern: Die Wirkungsweise der Geräte auf den Menschen und die dabei möglichen Risiken seien zwar geringer als beim Schusswaffeneinsatz, Taser bedeuteten aber ein erhöhtes Risiko für die Einsatzkräfte und erforderten daher spezielle taktische Konzepte. Bundesweit habe das zuständige Gremium der Innenministerkonferenz die Empfehlung ausgesprochen, den Einsatz nur durch Spezialeinheiten zuzulassen. Die Ausweitung des Tasereinsatzes werde allerdings derzeit geprüft.

Insgesamt 15 europäische Länder haben bisher ihre Polizisten mit dem Taser ausgestattet. In Deutschland zögerte man noch. Berlin testet das Gerät bereits. In Rheinland-Pfalz startet in diesem Frühjahr ein einjähriges Pilotprojekt.

