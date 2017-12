Portikus-Kurator Schöneich verabschiedet sich

Frankfurt - Drei Jahre lang hat Fabian Schöneich junge Kunst im Portikus gezeigt. Jetzt verlässt der Kurator seinen Posten im Portikus, weil der Vertrag ausläuft. Von Eugen El

Zum Abschied zeigt der 1985 in Gera geborene Kunsthistoriker Werke der kanadischen, in New York lebenden Künstlerin Moyra Davey. Wir haben uns mit Fabian Schöneich über seine Eindrücke von der Frankfurter Kunstszene und seine Zukunftspläne unterhalten. Ob er in der Mainmetropole bleiben will, wisse er noch nicht.

Sie kamen aus Basel nach Frankfurt – was ist Ihr Eindruck von der hiesigen Kulturszene?

Ich finde, Frankfurt ist ein sehr guter Ort, um zu arbeiten und zu reisen. Frankfurt ist gar nicht groß. Es tut größer, als es ist, vor allem durch die Wolkenkratzer. In Frankfurt kann man sich ohne viel Ablenkung sehr gut konzentrieren. Gleichzeitig bietet die Stadt sehr viel. Es gibt eine sehr reiche Kulturlandschaft. Diese Dichte ist etwas, was ich irgendwann vermissen werde. Und gleichzeitig die Möglichkeit, mit Bahn oder Flugzeug extrem schnell überall in Europa zu sein.

Der Portikus ist Teil der Städelschule und wird von deren Rektor Philippe Pirotte geleitet. Das Konzept ist, zeitgenössischen Künstlern eine Plattform zu bieten. Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt?

Der Schwerpunkt war, eine möglichst große Diversität von künstlerischen Positionen und Praktiken zu zeigen, unterschiedliche Generationen, Medien und Herkunftsländer einzubeziehen. Also in viele Richtungen zu denken, anstatt nur in eine. Das heißt auch, sich nicht nur auf die Ausstellungen an sich zu fokussieren, sondern zu sehen, wie das ganze Jahr funktioniert. Wie man also eine Ausstellung wahrnimmt, nachdem man die vorherige gesehen hat, und wie sich der Blick auf eine Ausstellung ändert, wenn man die nächste sieht.

Zielpublikum des Portikus’ sind in erster Linie Studierende der Städelschule. Darüber hinaus: Ist es nicht schwer, die Leute für zeitgenössische Kunst zu begeistern?

Die Frage der Kunstvermittlung ist natürlich ein großes Thema. Der Portikus ist eine kleine Institution mit einem noch kleineren Team. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber dennoch versuchen wir Ausstellungen zu vermitteln, zum Beispiel mit kurzen Texten und mit Führungen. Zeitgenössische Kunst zu vermitteln ist an sich kompliziert, aber ich denke auch, dass man nicht alles immer erklären sollte. Es ist ja gerade das Spannende an der Kunst, sich darauf einzulassen, zu betrachten und tatsächlich zu sehen. Ich denke, das ist etwas, was wieder mehr passieren sollte, also sich mit Unbekanntem auseinanderzusetzen, persönlich, und nicht direkt nach einem erklärenden Text zu fragen.

In Ihrer letzten Ausstellung zeigen Sie Moyra Davey, eine in den USA etablierte Künstlerin, die in Deutschland erst mit der diesjährigen documenta bekannter wurde. Was erwartet die Besucher?

Den Besucher erwartet eine sehr große Anzahl von Fotografien von Abraham Lincolns Profilkopf auf der amerikanischen Ein-Penny-Münze. Es sind fast 600 Nahaufnahmen, die die Künstlerin angefertigt hat. Diese serielle Arbeit hat sie 1990 begonnen. Sie führt die Arbeit noch immer weiter, indem sie einzelne Penny-Stücke abfotografiert. Ein Markenzeichen der Künstlerin ist, dass sie die Idee der „Mail Art“ aufgreift, also der Kunst, die erst entsteht, wenn sie per Post versendet wird. Diese fast 600 Abbildungen von Münzen wurden gefaltet, zusammengeklebt und mit Briefmarken an unterschiedliche Museen und Galerien verschickt. Etwa 370 bis 400 wurden an den Portikus adressiert und kamen im Verlauf von fast zwei Monaten täglich hier an.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus – gibt es schon Ideen für eigene Projekte?

Ich werde mir erst einmal ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was kommen soll. Im Idealfall ist es ein Format wie der Portikus. Was mich interessiert, ist die Arbeit als Kurator an einer Institution: die gesamte Entwicklung einer Institution, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, das Experimentieren mit Veranstaltungsformaten von Gesprächen zu Vorträgen und Performance, Ausstellungen oder Präsentationen. Ich möchte mir ein paar Monate Zeit nehmen, um diese Gedanken zu formulieren.

Quelle: op-online.de