Präzise vorbereiteter „Standardprozess“

Frankfurt - Wann genau das Frankfurter Wahlergebnis vorliegt, lässt sich nicht exakt vorher sagen, aber es gibt Erfahrungswerte. Wahrscheinlich zwischen 20 und 21 Uhr wird Regina Fehler am Sonntag das vorläufige Ergebnis der OB-Wahl verkünden.

Als Leiterin des Hauptamts ist sie zugleich Wahlleiterin in Frankfurt. Mit weiteren 45 Mitarbeitern der Stadtverwaltung und etwa 4 000 ehrenamtlichen Wahlhelfern gewährleistet sie einen ordnungsgemäßen Ablauf der Abstimmung.

Knapp neun Monate Vorbereitung liegen hinter Fehler und ihren Mitarbeitern. Den Startschuss hatte die Stadtverordnetenversammlung bereits am 1. Juni 2017 gegeben, als sie den Termin festsetzte. Inklusive Stichwahl veranschlagt die Stadt im Haushalt 1,4 Millionen Euro für die OB-Wahl.

„Ein gutes halbes Jahr“ hat die Vorbereitung gedauert, berichtet Hans-Joachim Grochocki, Leiter der Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen im Bürgeramt. Damit alles klappt, müssen viele Rädchen reibungslos ineinandergreifen. Wahllokale sind zu mieten und für den Wahlsonntag auszustatten. Bekanntmachungen wollen hergestellt sein und genügend Ehrenamtliche müssen bereitstehen.

Außerdem müssen Stimmzettel gedruckt und Wahlbenachrichtigungen verschickt werden. Auch wenn es sich für die Stadtverwaltung um einen „eingeübten Standardprozess“ handelt, wie Fehler erläutert, muss dieser präzise ablaufen und den Vorgaben des Kommunalwahlgesetzes, der Kommunalwahlordnung und der Hessischen Gemeindeordnung genügen. „Dabei muss die Verwaltung stets die Neutralität wahren“, unterstreicht Hauptamtsleiterin Fehler.

Insgesamt 376 Wahllokale gibt es. Wählen darf, wer am Wahltag die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines Mitgliedstaats der Europäischen Union besitzt, das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in Frankfurt mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Das sind etwa 511 000 Menschen.

Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. „Wer per Brief abstimmt, sollte beachten, dass das Prinzip ‚Datum des Poststempels entscheidet’ nicht gilt“, sagt Grochocki. Alle Stimmen müssen bis 18 Uhr eingegangen sein. Wer spät dran ist und nicht mehr die Post nutzen will, kann bis zu dieser Uhrzeit den vollständigen Wahlumschlag beim Wahlamt einwerfen. Dessen Geschäftsstellen befinden sich an der Zeil 3 in der Innenstadt sowie an der Dalbergstraße 14 in Höchst. Die Briefwahlstimmen werden gleichzeitig mit den regulären Stimmzetteln ausgezählt und fließen direkt ins Ergebnis ein.

Stehen die Resultate der einzelnen Wahlbezirke fest, übermitteln die Wahlvorstände diese telefonisch in den Römer. Dort laufen sie zusammen und werden später zum Gesamtergebnis addiert. Dieser bewährte Übertragungsweg verfügt in Zeiten zunehmender Datensabotage über eine entscheidenden Vorteil: Er kann nicht gehackt werden. J pia

