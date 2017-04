Mit Pragmatismus gegen Amtsinhaber

Frankfurt - Die Frankfurter CDU will am Donnerstag auf einem Parteitag Bernadette Weyland als OB-Kandidatin krönen. Im Kampf gegen SPD-Amtsinhaber Peter Feldmann soll sie die Unions-Schlappe von 2012 vergessen machen. Von Thomas Maier

Bernadette Weyland kann auch mal einen Männerwitz erzählen, um ein Gespräch in Gang zu bringen. So geschehen Mitte Februar, als sie in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in lockerer Runde Journalisten gegenübersaß. Es war der Tag, an dem die Union die 59-Jährige überraschend als Kandidatin für die 2018 anstehende Oberbürgermeisterwahl aus dem Hut zauberte.

Weyland, eine zartgliedrige Blondine, hat eine durchaus burschikose Ader. Das wirkt bei ihr nicht einmal unbedingt aufgesetzt. So ist die Mutter von vier Kindern gern mit dem Motorrad – einer Harley – unterwegs. Im Job trägt die derzeitige Finanzstaatssekretärin, promovierte Juristin und Bankkauffrau, ansonsten eher eng geschnittene Business-Klamotten.

Die designierte CDU-Herausfordererin von SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann ist eine Kandidatin, die nicht in die gängigen Schablonen passt. Das ist der Vorteil von Weyland, die morgen Abend auf einem Kreisparteitag offiziell nominiert werden soll. Denn um den Amtsinhaber zu besiegen, muss sie vor allem in der Mitte der Gesellschaft punkten. Vor allem im Falle einer Stichwahl gegen Feldmann müsste sie aus den liberalen Großstadtmilieus, die zu den Grünen tendieren, Wähler zur Union rüberholen.

Das ist dem CDU-Kandidaten Boris Rhein, der 2012 als damaliger Innenminister großer Favorit für den OB-Posten in Hessens Metropole war, nicht gelungen. Er verlor in der Stichwahl gegen den SPD-Lokalpolitiker Feldmann, der damals sogar in Frankfurt eher ein „Nobody“ war. Lange hat sich die Frankfurter CDU, die seit vielen Jahren stärkste Kraft in der Stadt ist, von dieser Niederlage nicht richtig erholt. Jetzt soll „Powerfrau“ Weyland diese Scharte auswetzen.

Weylands Elan hat die Frankfurter CDU in den vergangenen Wochen beinahe schon euphorisiert. Kaum einer hatte auch damit gerechnet, dass CDU-Kreisschef und Stadtkämmerer Uwe Becker, der gern selbst OB geworden wäre, Weyland den Vortritt lassen würde. Warum, ist letztlich kein Geheimnis: Becker gilt als spröde. Zugleich weiß er auch, dass die CDU-Chancen mit Weyland besser sind, da sie bei Menschen gut ankommt und auf Leute zugehen kann.

Eine Fähigkeit, die auch Feldmann nachgesagt wird. Mit seinem Feldzug für mehr Wohnungen und Bildung sieht er sich als Anwalt der „kleinen Leute“ in der hessischen Metropole, die bei der Höhe der Mieten hinter München bundesweit an zweiter Stelle liegt. Zugleich hat Feldmann, der an seinem Amt gewachsen ist, Spaß am Repräsentieren gefunden. Er inszeniert sich – mit Hilfe einer stark auf ihn ausgerichteten städtischen Öffentlichkeitsabteilung – als neuer Sonnenkönig im Römer.

Weyland, die sich in der Frankfurter CDU bis zur Stadtverordnetenvorsteherin hocharbeitete, will sich als politische Pragmatikerin gegen den aus ihrer Sicht „klar linken“ Feldmann positionieren – der seinen Amtsbonus ins Spiel bringt. Umso wichtiger dürfte Weylands Wahlprogramm werden, das sie nach der offiziellen Nominierung präsentieren muss. Zum Vorbild hat sie sich Petra Roth genommen, die im Juni Frankfurter Ehrenbürgerin werden soll und Frankfurt 17 Jahre regierte. - dpa

Quelle: op-online.de