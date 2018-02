RMV: Günstigstes Angebot bundesweit

Offenbach - Der RMV hat den Preis der Tageskarte für das Frankfurter Stadtgebiet auf 5,35 Euro gesenkt. Ein Abschlag von gut 28 Prozent. Damit gebe es keine günstigere Tageskarte in deutschen Städten, sagt der Verkehrsverbund. Stimmt das? Von Sebastian Schilling

Für 5,35 Euro kann man in der Tarifzone 5000 – also dem Frankfurter Stadtgebiet – zum Beispiel von Bergen-Enkheim bis ans Waldstadion fahren. Vom Nordosten des Tarifgebiets in den Südwesten sind das Luftlinie etwa 13 Kilometer. Um weiter zum Flughafen fahren zu können, müsste man noch ein Extraticket zu 2,75 Euro lösen oder gleich die Tageskarte für 9,55 Euro kaufen. Denn der Flughafen gehört nicht mehr zur Tarifzone 5 000.

In Hamburg kostet das Tagesticket für die Innenstadtringe A und B 7,70 Euro. Damit wäre eine Fahrt von Neu-Wulmstorf nach Ohlstedt möglich. Die beiden Bahnhöfe sind in Luftlinie knapp 38 Kilometer voneinander entfernt. Und in Berlin kostet die Tageskarte für die Tarifzone AB 7 Euro. Dafür könnte man vom Wannsee nach Ahrensfelde fahren – gut 33 Kilometer.

Damit muss man in Hamburg und Berlin zwar 30 bis 40 Prozent mehr zahlen als in Frankfurt. Das Gebiet, das sich abdecken lässt, ist aber gut anderthalb mal so groß. Umgerechnet auf das Rhein-Main-Gebiet würde das konkret bedeuten, dass man mit dem Berliner Tagesticket zum Preis von 7 Euro von Offenbach bis nach Wiesbaden fahren könnte.

In der Realität sind für diese Strecke aber 12,20 Euro fällig. Und will man als Offenbacher einen Tag lang in Frankfurt unterwegs sein, müssen 10,25 Euro berappt werden. 4,90 Euro für die Fahrt von Offenbach nach Frankfurt, und dann die 5,35 Euro für das Tagesticket im Frankfurter Stadtgebiet – die Rückfahrt kostet dann noch einmal 4,90 Euro. Und das für ein Gebiet, das sich von Bieber bis nach Oberursel über etwa 16 Kilometer erstreckt.

Zugegeben: Der Vergleich mit anderen – teilweise ungleich größeren – Tarifgebieten berücksichtigt nicht, ab wie vielen Fahrten sich das Tagesticket lohnt. „Mit einem Preis von 5,35 Euro ist die Frankfurter Tageskarte nicht nur günstiger als die Tickets anderer Großstädte, sondern auch günstiger als zwei Einzelkarten, sodass sich die Frankfurter Tageskarte schon ab der zweiten Fahrt lohnt“, sagt Sven Hirschler, Pressesprecher des RMV. „Auch damit ist die Frankfurter Karte den anderen Angeboten voraus, da bei allen anderen Großstädten ab 500 000 Einwohnern eine Tageskarte mindestens genauso viel kostet wie zwei Einzeltickets oder sie sich sogar erst – wie in Berlin – ab der dritten Fahrt lohnt.“ Ob dies aber den Nachteil aufwiegt, dass sich mit der Tageskarte nur einen Bruchteil der Metropolregion Rhein-Main erschließen lässt und es außerhalb der vergleichsweise engen Tarifgrenzen teuer wird, darf bezweifelt werden.

Wilfried Staub, Stellvertretender Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn Hessen, steht dem Konzept einer billigen Tageskarte kritisch gegenüber: „In anderen Ländern hat man eher die Idee, die normalen Tickets für die Stadtbewohner und Pendler möglichst günstig zu gestalten, und Tageskarten, die überwiegend von Touristen genutzt werden, teurer zu verkaufen.“ So könne man Gelegenheitsnutzer an der teuren Infrastruktur stärker beteiligen und diejenigen, die täglich darauf angewiesen sind, entlasten. Dennoch sei jede Preissenkung zu begrüßen, sagt Staub.

Bilder: Arbeiten im Frankfurter S-Bahn-Tunnel Zur Fotostrecke

Heiko Nickel, Verkehrspolitischer Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) kommt die Preissenkung der Frankfurter Tageskarte ebenfalls gelegen. Wichtiger sei aber noch, dass es Pläne gebe, die Preissprünge über die Tarifgrenzen hinweg abzumildern. „Wir unterstützen die Bemühungen des RMV ausdrücklich, und Preissenkungen sind ein Schritt in die richtige Richtung.“

Selbst wenn sich das Frankfurter Tagesticket schon ab der zweiten Fahrt lohnt: Es bräuchte noch einige Tarifgebietsanpassungen und Grenzabmilderungen, bis man fürs gleiche Geld ähnlich weit käme wie in anderen Großstädten.

Quelle: op-online.de