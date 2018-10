Probleme auf dem Lehrstellenmarkt

Im vergangenen Lehrjahr haben sich in Offenbach mehr Jugendliche um einen Ausbildungsplatz beworben. - Foto: dpa

Offenbach - Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt in die Region spitzt sich langsam zu. Im Ausbildungsjahr 2017/2018 seien 155 Stellen unbesetzt geblieben, doppelt so viele wie im Vorjahr, teilte die Agentur für Arbeit Offenbach gestern mit. Von Marc Kuhn

Die Firmen seien in Not, sagte ihr Leiter Thomas Iser. „Ich kenne Betriebe, die haben Aufträge auf dem Tisch und können sie nicht abarbeiten“, ergänzte der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach, Hans-Joachim Giegerich. „Das ist existenziell. “ Nach dem Fachkräftemonitor der Kammern würden 2025 in der Region Offenbach etwa 7 000 beruflich Qualifizierte fehlen.

Für den Lehrstellenmarkt 2017/2018 seien fast 3 430 Bewerber gemeldet gewesen, 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr, erklärte Iser. Rund 2 200 Ausbildungsstellen seien registriert worden, 5,9 Prozent mehr als 2016/2017. Unter dem Strich hätten etwa 70 junge Leute keine Lehrstelle bekommen. „Die Unternehmen sind mehr denn je bereit, auch Jugendliche zu berücksichtigen, die etwas schwächer sind“, so Iser. Er spricht von einer positiven Entwicklung bei den Flüchtlingen. Etwa 75 hätten eine Ausbildungs begonnen.

Die Zahlen von Arbeitsagentur und IHK zu den Lehrstellen unterscheiden sich, da sie sich auf unterschiedliche Gebiete beziehen. „Die Zahl der bei uns neu registrierten Ausbildungsverträge liegt mit 1 406 um 2,6 Prozent über dem Vorjahr“, berichtete Kammer-Vize Giegerich. Damit sei im vierten Jahr in Folge eine Steigerung erzielt worden.

„Das Handwerk in der Metropolregion hat 3 709 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen, rund sechs Prozent mehr als im vergangenen Jahr“, sagte Florian Schöll, Leiter der Abteilung Berufsbildungspolitik und Prüfungswesen der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, zu der die hiesiegen Betriebe gehören. „Bis September haben 175 junge Leute einen Ausbildungsplatz in Offenbach angetreten, in Offenbach-Land 489.“

Quelle: op-online.de