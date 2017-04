Zum Prügeln verabredet: Bahnhof wegen Fußball-Fans gesperrt

Frankfurt - Nach einer Massenschlägerei von Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt und Hansa Rostock haben Polizisten für Stunden einen Bahnhof in Frankfurt gesperrt.

Fans von Hansa Rostock waren am späten Sonntagnachmittag am Bahnhof Niederrad auf Anhänger von Frankfurt Eintracht getroffen, teilte die Polizei mit. Zehn der mutmaßlichen Schläger seien dabei verletzt worden. Die Polizei überprüfte 92 Rostock-Fans. Als die Polizei am Bahnhof ankam, waren die Eintracht-Anhänger bereits verschwunden. Ein Polizeisprecher geht davon aus, dass sich die Gruppen verabredet hatten. Die Bundespolizei erstattete Strafanzeige wegen Verdachts des Landfriedensbruch, der Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (dpa)

