Querstehendes Auto: Tödlicher Unfall bei Wiesbaden

Wiesbaden - Bei einem Unfall auf der B54 bei Wiesbaden ist ein Autofahrer getötet worden, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Das Auto des Mannes habe am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache quer zur Fahrbahn gestanden, teilte die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen die Fahrerseite. Der Fahrer des querstehenden Autos wurde darin eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Rettungskräfte brachten die drei Insassen des anderen Autos in ein Krankenhaus, das sie inzwischen wieder verlassen konnten. Die B54 war für knapp vier Stunden gesperrt. (dpa)

