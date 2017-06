„Quoppen“ für den Lernerfolg

Frankfurt - Der Computertest für Grundschüler trägt den Phantasie-Namen „Quop“ und zeigt ihre Fortschritte beim Lesen und Rechnen. Beim Einsatz der Software ist Hessen Vorreiter. Davon sind aber nicht alle begeistert. Von Ria Schaible

Dritt- und Viertklässler füllen am Computer einen Lückentext über Fabeln aus. Dabei werden Grammatik und Textverständnis überprüft. Anschließend beantworten sie Fragen zum Ankreuzen über Inhalt und Aussage des Textes. Zehn bis zwölf Minuten dauert das. Je acht solcher Tests in Deutsch und Mathe sind pro Schuljahr vorgesehen, wie Ulrich Mayer vom Softwareentwickler hfp in Kelkheim sagt. Das Programm „Quop“ wird vom neuen Schuljahr an nach und nach in Hessen eingeführt – vor allem an Grundschulen. Damit geht die schwarz-grüne Landesregierung weiter als andere Bundesländer, wo die Software nur vereinzelt eingesetzt wird. Die Teilnahme ist in Hessen freiwillig – und sie ist umstritten.

Jeder Test im Laufe eines Schuljahrs sei gleich schwer, erläutert Mayer das Prinzip. So zeigten sich die Lernfortschritte jedes Schülers, aber auch, ob er stagniere oder gar Rückschritte mache. Noten gibt es nicht. Mit den Ergebnissen der Lernverlaufsdiagnose lasse sich jeder Einzelne genau fördern, sagt der Vater von „Quop“, der Psychologe Elmar Souvignier von der Uni Münster. Dies sei notwendig, weil die Klassen sehr heterogen und die Lernverläufe der Schüler unterschiedlich seien. So zeigten die Ergebnisse auch, wenn ein Schüler ein anderes Angebot zum Lernen brauche, weil er keine Fortschritte mache. Viele Lehrer nutzten die Erkenntnisse gern als Grundlage für Elterngespräche. Der geschäftsführende Direktor des Deutschen Instituts für internationale Pädagogische Forschung (DIPF), Marcus Hasselhorn, hält „Quop“ auch für ein „nutzbringendes Instrument“. Es gehe darum, „Schülern und Lehrkräften eine Rückmeldung zu geben, wo sie im Lernprozess stehen und was die nächsten Schritte sind, die einen produktiven individuellen Lernverlauf ermöglichen“.

Lehrer und Eltern aber sind skeptisch: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die „permanente Vermessung der Kinder rein nach Leistung“ für keinen guten Weg. Gerade Grundschulkinder müssten wachsen sowie soziale und emotionale Kompetenzen entwickeln, mahnt die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende, Karola Stötzel. Sie sieht die Gefahr, dass sich der Unterricht zu sehr auf die Test-Fragen konzentriert, obwohl diese nicht benotet würden.

Hasselhorn wendet ein: „Diagnostik ist in den Köpfen der Schulverantwortlichen als Bewertung und Benotung verankert. Und von der Behördenseite wird es oft als Monitoring unseres Bildungssystems verstanden“, sagt der Direktor des Leibniz-Instituts DIPF: Beides sei bei der Lerndiagnostik nicht der Fall.

Der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Stefan Wesselmann, mahnt: „Für den Grundschulbereich wird hier anfangs sicher nicht nur der Lesefortschritt gemessen, sondern auch die Fähigkeit einen Computer sicher zu bedienen.“ Diese sei jedoch gerade bei Grundschulkindern sehr unterschiedlich. Beide Gewerkschaften sind sich mit dem Landeselternbeirat und der Landesschülervertretung einig, dass vielen Schulen die notwendige technische Ausstattung fehlt.

Eine Pilotschule, die Carlo-Mierendorff-Schule in Wiesbaden, hat sich gegen „Quop“ entschieden. Den Angaben auf ihrer Homepage zufolge habe der zeitliche Aufwand trotz positiver Ergebnisse „in keinem Verhältnis zum Nutzen“ gestanden. J dpa

Quelle: op-online.de