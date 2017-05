Radfahrer von U-Bahn erfasst und mitgeschleift

Frankfurt - Ein Radfahrer wird heute Mittag von einer U-Bahn erfasst und mitgeschleift. Er kommt in ein Krankenhaus.

Gegen 12.05 Uhr ist der Radfahrer laut Polizei auf der Straße „Homburger Hohl“ in Richtung „Ben-Gurion-Ring“ unterwegs. Dabei überquert er den mit einer Ampel versehenen Fußgängerüberweg, der über die Gleise der Station Bonames-Mitte führt. Zur gleichen Zeit fährt gerade eine U-Bahn in Richtung Bad Homburg in die Station ein. Sie erfasst den Radler und schleift ihn mit, so die Polizei weiter. Der Mann kann ohne Hilfsmittel aus seiner Lage befreit werden - er kommt in ein Krankenhaus. Zu den Verletzungen kann die Polizei aktuell noch nichts sagen. Sein Fahrrad allerdings hat sich unter der Bahn verkeilt, es ist völlig zerstört. Die Beamten bitten jetzt Zeugen des Unfalls, sich unter der 069-75511500 zu melden. (jo)

