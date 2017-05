Zug erfasst Radler in Groß-Umstadt

Groß-Umstadt - Ein Fahrradfahrer ist im Bahnhof von Groß-Umstadt von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.

Der Bahnhof und die Strecke nach Babenhausen mussten nach dem Unfall am Dienstag gesperrt werden, wie die Bundespolizei in Frankfurt mitteilte. Wie es zu dem Vorfall gegen 13 Uhr in dem Bahnhof im Kreis Darmstadt-Dieburg kam, war zunächst genauso unklar wie die genauen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. (dpa)

