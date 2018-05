Räuber nehmen Anruf auf gestohlenem Handy an - Polizei nimmt sie fest

Frankfurt - Zwei Männer stehlen gestern Abend einem 22-Jährigen das Smartphone und schlagen ihn zu Boden. Kurz darauf nimmt die Polizei die Täter fest.

Das Opfer und zwei seiner Freunde werden an der Kreuzung Münchener Straße/ Gallusanlage von zwei Unbekannten angesprochen. Die beiden Männer fragen nach Zigaretten. Als der 22-Jährige sagt, er habe keine, schlagen die beiden Männer auf ihn ein, bis er zu Boden geht. Dann treten sie ihn und stehlen sein Smartphone. Sie versuchen auch die Tasche des Mannes mitzunehmen, scheitern aber. Stattdessen treten sie ihn wieder und flüchten in Richtung Kaiserstraße.

Das leicht verletzte Opfer erstattet direkt Anzeige. Er ruft auf gut Glück auf seinem eigenen Handy an - tatsächlich gehen die beiden Täter ran und die 26 und 31 Jahre alten Männer stimmen einer Übergabe zu. An vereinbarten Treffpunkt am Willy-Brandt-Platz nehmen die Beamten die beiden Männer fest. Die Ermittlungen dauern noch an. (yfi)

