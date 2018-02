Rathauschef spricht für Magistrat

Frankfurt - Dass die Frankfurter Wähler ihren Oberbürgermeistern per Urnenwahl bestimmen, war nicht immer so. Zum ersten Mal wählten die Frankfurter ihr Stadtoberhaupt direkt im Jahr 1995. Davor bestimmte die Stadtverordnetenversammlung den Rathauschef.

Die Direktwahl gibt es in Hessen erst seit 1993. Zwei Jahre zuvor hatten die Bürger des Bundeslands in einer Volksentscheidung den Vorschlag des damaligen Ministerpräsidenten und früheren Frankfurter Oberbürgermeisters Walter Wallmann (CDU) angenommen, die kommunale Direktwahl einzuführen. Seitdem heißt es in Artikel 138 der Hessischen Verfassung: „Die Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte als Leiter der Gemeinden oder Gemeindeverbände werden von den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.“

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) regelt, wie die kommunale Selbstverwaltung in Hessen organisiert ist. Die Stadtverordnetenversammlung ist das Parlament der Stadt Frankfurt. Sie wählt die Mitglieder des Magistrats. Dessen Vorsitzender ist der direkt gewählte Oberbürgermeister.

Der Magistrat ist ein Kollegialorgan, alle seine Mitglieder – die Stadträte – haben quasi gleich viel zu sagen. Der Oberbürgermeister kann nicht die Richtlinien der Politik bestimmen. Das Hessische Innenministerium beschreibt ihn daher als „Erster unter Gleichen“. Oder: „Der Oberbürgermeister ist der Sprecher des Magistrats“, sagt Stephan Gieseler, Geschäftsführender Direktor des Hessischen Städtetags. Die hervorgehobene Stellung führt zu einem kleinen Plus an Befugnissen. Der Oberbürgermeister bestimmt die Tagesordnung der Magistratssitzungen und leitet diese. Kommt es zu einem Patt, entscheidet seine Stimme, erläutert Gieseler. Der OB verteilt zudem die Arbeitsgebiete unter den Magistratsmitgliedern. „Dazu sitzt er qua Amt in Vorständen und anderen Verwaltungsorganen städtischer oder stadtnaher Gesellschaften“, erläutert Gieseler. J pia

Quelle: op-online.de