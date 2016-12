Zivilcourage: Zeuge verfolgt Handy-Räuber

Raub im Bahnhofsviertel

Frankfurt - Dank der Zivilcourage eines aufmerksamen Zeugens hat eine junge Frau ihr kurz zuvor geraubtes Handy wieder bekommen.

In der Nacht auf Mittwoch hatte nach Polizeiangaben ein 49-Jähriger aus Hanau einer 21-Jährigen am Frankfurter Hauptbahnhof das Handy entrissen und war mit seiner Beute geflüchtet. Ein 27-jähriger Mann beobachtete den Handyraub und rannte dem flüchtigen Täter hinterher. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stellte er den Räuber, dabei verletzte er sich am Knie. Die Polizei nahm den Hanauer fest. (nb)

Bilder: Zehn kuriose Kriminalfälle 2015 in Hessen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa