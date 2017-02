Razzia in Hessen: Festgenommener bei Anschlag in Tunis beteiligt

Terrorverdacht: Insgesamt 54 Objekte hat die Polizei in Hessen am Mittwochmorgen durchsucht - ein 36-jähriger Tunesier ist in Frankfurt verhaftet worden.

Frankfurt - Der bei der Anti-Terror-Razzia in Hessen gefasste Verdächtige ist nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden im August 2015 als Asylbewerber nach Deutschland eingereist. Außerdem wird gegen ihn in seinem Heimatland Tunesien wegen eines Anschlags auf ein Museum sowie eines Angriffs auf eine Grenzstadt ermittelt.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt vom Mittwoch gab es auch ein Festnahmeersuchen der tunesischen Behörden. Der 36-Jährige saß deshalb zwischenzeitlich hierzulande schon in Auslieferungshaft. Diese sei auf maximal 40 Tage begrenzt. Weil bis zum Ende der Frist die tunesischen Behörden nicht die vollständigen Auslieferungsunterlagen vorgelegt hätten, sei der Mann am 4. November 2016 aus der Haft entlassen worden. Von da an sei der 36-Jährige bis zu seiner Festnahme am Mittwoch rund um die Uhr observiert worden. Der 36-Jährige soll an der Planung und Umsetzung des Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 sowie am Angriff auf die tunesische Grenzstadt Ben Gardane im März 2016 beteiligt gewesen sein.

Der Mann habe aber auch schon zwischen 2003 und April 2013 in der Bundesrepublik gelebt, teilten das hessische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Der 36-Jährige war in Frankfurt nach monatelanger Observierung festgenommen worden. Er soll einen Anschlag geplant haben, der aber nicht unmittelbar bevorstand. (dpa)

