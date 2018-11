Rechenzentrum geht an den Start

Frankfurt - Der Rechenzentrenbetreiber Interxion expandiert in Frankfurt: Das Unternehmen hat auf seinem Campus an der Hanauer Landstraße das 13. Rechenzentrum („FRA13“) eröffnet.

Mit der Erweiterung seiner IT-Flächen schafft es weitere Kapazitäten für das digitale Wachstum, wie die Firma gestern mitteilte. Interxion stellt Unternehmen wie Banken Raum für Server und die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung. Es betreibt 50 Rechenzentren in 13 europäischen Städten verteilt auf elf Länder.

FRA13 verfügt über eine Rechenzentrumsfläche von 4 900 Quadratmeter und eine Stromkapazität von zehn Megawatt. Das Datacenter wird in zwei Phasen errichtet. Der erste Abschnitt ist fertiggestellt und in Betrieb. Er umfasst eine Fläche von rund 2 300 Quadratmeter. Die Eröffnung des zweiten Bauabschnitts von FRA13 mit etwa 2 600 Quadratmetern ist für das erste Quartal 2019 geplant. Interxion investiert in das Zentrum rund 90 Millionen Euro.

Das 14. Rechenzentrum befindet sich bereits im Bau und wird voraussichtlich 4 600 Quadratmeter Fläche bieten. Für die weitere Expansion hat sich Interxion eigenen Angaben zufolge bereits Flächen in der Umgebung des Campus gesichert.

„Über Rechenzentren bereitgestellte Dienstleistungen sind im Rahmen der umfassenden Digitalisierung ein wichtiger Treiber des Wirtschaftswachstums in Deutschland und weltweit“, erklärte Jens Prautzsch, Geschäftsführer von Interxion Deutschland. „Frankfurt ist hierzulande die größte und bedeutendste Internet-Metropole.“ Das Wachstum des zentralen Knotenpunkts und des Standorts von Interxion würden zusammenhängen. „Schließlich setzt sich die Cloud auch in deutschen Unternehmen immer mehr durch und ist in deren Alltag inzwischen fest verankert“, berichtete Prautzsch weiter. „Die Cloud wird komplexer, und Entscheider haben erkannt, dass sie heute ohne vielfältige Cloud Landschaften in ihren Digitalisierungsprozessen nicht mehr auskommen.“ J mk

Quelle: op-online.de