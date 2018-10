Region sagt Ja zur Verfassungsreform

Wiesbaden - Bei der Volksabstimmung in Hessen zeichnet sich eine hohe Zustimmung ab.

In den meisten gestern bereits ausgezählten Wahlkreisen stimmten mehr als 80 Prozent der Wähler den geplanten 15 Verfassungsänderungen zu, wie aus einer Übersicht des Landeswahlleiters hervorgeht.

Grünes Licht für die Verfassungsänderungen gaben auch die Wähler in der Region, die Wahlbeteiligung lag zwischen 61 und 72 Prozent. Die meisten Nein-Stimmen gab es bei der Abschaffung der Todesstrafe und beim Landtagsmandat schon ab 18 Jahren. Im Wahlkreis Offenbach Land I, zu dem die Kommunen Dreieich, Egelsbach, Langen und Neu-Isenburg gehören, sprachen sich 71,2 Prozent für das Landtagsmandat für junge Leute aus, die Todesstrafe hätten 15,4 Prozent gerne weiter in der Verfassung gesehen. Im Wahlkreis Offenbach Land II mit Dietzenbach, Heusenstamm, Mühlheim und Obertshausen votierten 17 Prozent gegen die Abschaffung der Todesstrafe und 30 Prozent gegen das Mandat für junge Leute. Ähnliche Werte gab es in den Wahlkreisen Offenbach Land III mit den Kommunen Rodgau und Seligenstadt, in Main-Kinzig II mit der Stadt Hanau und in Darmstadt-Dieburg II mit den Städten Dieburg und Babenhausen. In der Stadt Offenbach möchten knapp 17 Prozent die Todesstrafe beibehalten. 30 Prozent sind gegen ein Landtagsmandat ab 18 Jahren.J ad

Quelle: op-online.de