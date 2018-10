In Gondeln zum Arbeitsplatz

Frankfurt/Offenbach - Wieso gibt es Seilbahnen meist nur in den Gebirgen? Das geht doch auch in deutschen Metropolen. Solche Projekte als Ergänzung im öffentlichen Nahverkehr werden in einigen Städten bereits intensiv diskutiert. Jetzt sorgt die Idee auch in Rhein-Main für Furore.

Die Gondel als Ergänzung zu U- und S-Bahnen oder Bussen: Während in anderen Regionen – weltweit, aber auch in Europa – die Luftseilbahn als ein „besonderes Plus“ im innerstädtischen Nahverkehr bereits erfolgreich getestet wird, bleibt es in Deutschland bisher oft bei der Idee. Dabei spricht vieles für dieses Projekt, das hat sich bundesweit in abgasgeplagten Städten herumgesprochen. Luftseilbahnen können über Hindernisse schweben oder große Gefälle überwinden. Auch in Rhein-Main wächst offenbar die Zahl der Kommunalpolitiker und Verkehrsplaner, die sich vorstellen können, in einigen Jahren die Seilbahn zum Hauptbahnhof, in die Innenstadt oder zwischen Stadtteilen zu nutzen. So wirbt der Regionalverband Frankfurt/RheinMain jetzt dafür, Pendler mithilfe von Seilbahnen durch die Mainmetropole zu transportieren. Reisende könnten am Stadtrand parken und per Seilbahn zu Stationen des Öffentlichen Personennahverkehrs befördert werden. Mit Blick auf drohende Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Frankfurt, sei dies ein innovativer Ansatz, heißt es. Als Beispiele für solche Projekte nennt der Verband die Seilbahnen in London oder Singapur. „Wir brauchen jetzt ganz neue Lösungsmodelle, die vor allen Dingen auch schnell zu realisieren sind“, meinen die Verkehrsplaner.

Für einen Sprecher des Regionalverbands ist es ein „Denkanstoß“. Gleichwohl sind die Vorschläge seines Verbands konkret. So werden der Waldparkplatz an der Commerzbank-Arena sowie die Raststätte „Taunusblick“ an der Autobahn 5 als mögliche Stationen für eine Seilbahn genannt. Die Standorte lägen für den Pendlerverkehr günstig und böten ausreichend Platz für Parkhäuser. Von dort aus könnten Pendler zu innerstädtischen Haltestellen gelangen. Ein Sprecher der Stadt Frankfurt wollte sich zunächst nicht zu den Vorschlägen äußern. Der geschäftsführende Direktor des hessischen Städtetags, Stephan Gieseler, bewertete den Vorstoß positiv. Zwar müsse man eine solche Idee auf Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit prüfen. „Grundsätzlich kann ein solcher Vorschlag für einen wichtigen Impuls sorgen. Die Idee, den ÖPNV attraktiver zu gestalten, ist jedenfalls nicht verkehrt“, so Gieseler.

Der Deutsche Städtetag hat solche Konzepte bereits ausdrücklich begrüßt. Und deutsche Umweltschützer finden Seilbahnen als Ergänzung zu Bus und Bahn ohnehin eine prima Idee: Die angedachten Strecken seien meistens nicht besonders lang, es wären wenige Masten nötig, der Eingriff in die Natur sei eher gering. (dpa/psh)

