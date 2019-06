38 Menschen in Freibad verletzt – das ist die Ursache

Bad bleibt geschlossen

Symbolbild: Bis Freitag bleibt das Freibad in Reiskirchen geschlossen.

In einem Freibad in Reiskirchen sind am Dienstagabend 38 Menschen verletzt worden, darunter viele Kinder. Acht von ihnen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.