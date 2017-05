Rennbahn-Räumung: Justiz-Termin schon wieder verschoben

Frankfurt - Der Justiz-Marathon um die Räumung der Frankfurter Rennbahn ist erneut ins Stocken geraten.

Wie das Oberlandesgericht in Frankfurt mitteilte, wurde im laufenden Berufungsverfahren ein für diesen Donnerstag (1. Juni) angesetzter Termin auf den 26. Juni verschoben. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist ein Vorstandsmitglied des Frankfurter Renn-Klubs nicht vernehmungsfähig. "Wir wollen noch einmal den gesamten Vorstand hören", sagte die Sprecherin. Der Vizepräsident des Renn-Klubs, Carl-Philipp zu Solms-Wildenfels, ist nach eigener Darstellung derzeit krankgeschrieben. "Ich hatte vor zwei Wochen einen Unfall", sagte er am Montag. Die Stadt Frankfurt hatte den Vertrag mit dem Renn-Klub aufgekündigt. Auf dem Gelände will der Deutsche Fußballbund (DFB) eine Akademie errichten. Der Baubeginn war eigentlich bereits für 2016 geplant gewesen. Doch mit einer Reihe von Prozessen wehrt sich der Renn-Klub gegen die Räumung des Geländes. (dpa)

