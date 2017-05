Renommierte Städel-Hochschule wird 200 Jahre alt

Frankfurt - Doppeljubiläum: Die Städelschule, Frankfurter Kunsthochschule internationalen Rangs, wird 200 Jahre alt. Zugleich feiert der Portikus sein 30-jähriges Bestehen. Die Ausstellungshalle ist unabhängiger Bestandteil der Schule. Von Eugen El

Wie das gleichnamige Museum geht die Städelschule auf eine Stiftung des Frankfurters Johann Friedrich Städel (1728-1816) zurück. In seinem Testament verfügte er, dass Studenten „ohne Unterschied des Geschlechts und der Religion“ aufgenommen werden sollten – eine für diese Zeit progressive Haltung. „Städels Testament ist für uns weiter ein wichtiger Impulsgeber“, betont der belgische Kunsthistoriker und Kurator Philippe Pirotte, seit drei Jahren Städelschulrektor. 1817 begann der Lehrbetrieb – zunächst in Form von Stipendien. In den folgenden Jahren prägten die romantisch-religiösen Nazarener die Schule. In den 1920er Jahren unterrichteten Künstler wie Max Beckmann oder Willi Baumeister.

Legendär und skandalumwittert ist die Epoche des österreichischen Aktionskünstlers Hermann Nitsch in den 1990er Jahren. Kasper König, Rektor von 1989 bis 2000, engagierte Stars wie Jörg Immendorff als Professoren und richtete die Schule international aus. Heute gilt diese als eine der renommiertesten Kunsthochschulen weltweit. Lang ist die Liste erfolgreicher Alumni. Kürzlich sorgte Absolventin Anne Imhof bei Venedigs Kunstbiennale für Furore: Der von ihr gestaltete deutsche Pavillon bekam den Goldenen Löwen als bester nationaler Beitrag. Mit 200 Studenten ist das Städel familiär.

Das Lehrangebot umfasst Freie Bildende Kunst, Bildhauerei, Malerei, Film und Architektur sowie die in Kooperation mit der Goethe-Universität etablierten „Curatorial Studies“. Ein Leitbild oder Programm hat die Schule nicht. Sie sei „ein fortlaufendes Experiment“, Professorin für Freie Bildende Kunst und Prorektorin. Pirotte will den Fokus der Feier auf Gegenwart und die Zukunft legen: „Wir sind ein Ort, wo man jetzt Kunst macht und unterrichtet.“ Gleichwohl hofft er, dass sich Kunsthistoriker finden, um die Geschichte der Schule umfassender zu erforschen. Ein Höhepunkt des im normalen Lehrbetrieb stattfindenden Programms ist der Rundgang, von Februar auf Anfang Juni verlegt und um einen Tag verlängert. Diese Jahresausstellung soll der Öffentlichkeit Gelegenheit geben, Kunst am Ursprung zu erleben, sagt Jonas Leihener als künstlerischer Koordinator.

In Zusammenarbeit mit dem Auktionshaus Sotheby’s veranstaltet die Schule zudem eine Benefizauktion. Der Erlös soll der Lehre und den Ausstellungen im Portikus zugutekommen. Der Portikus, früher an der Schönen Aussicht, heute auf der Alten Brücke, feiert mit Filmvorführungen und Arbeiten im Stadtraum. Zur Institution hat sich die Absolventenausstellung entwickelt. Auch dieses Jahr steigt die Schau im Museum für Moderne Kunst (MMK). Das Programm runden Publikationen und ein Symposium ab. Der Blick in die Zukunft ist von Verhandlungen mit dem Land Hessen geprägt, das ab 2019 die Trägerschaft von der Stadt Frankfurt übernimmt. Pirotte möchte die Autonomie und Einzigartigkeit der Hochschule sichern. Er berichtet von „konstruktiven Diskussionen“ mit dem Wissenschaftsministerium.

