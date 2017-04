Respekt vor der Gürtellinie

Offenbach - Der Mann kommt sofort ins Gespräch – mit dem ganzen Saal. Comedian Jens Heinrich Claassen setzt sich hinter sein Keyboard, winkt ins Publikum und spricht darüber, dass er immer unheimlich viel schwitzt.

Er erzählt und singt viele Dinge aus seinem Leben und speziell von seinem Dasein als Alleinstehender. Schon nach wenigen Minuten schallt ihm im Offenbacher Wiener Hof zum ersten Mal ein ironisch-mitleidiges „Ooooah!“ im Chor aus dem Publikum entgegen – und das wird sich an diesem Abend des Öfteren wiederholen. Außerdem entspinnen sich nach dem Prinzip des Running Gags immer wieder kurze Wortwechsel mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Nummer seines Hotelzimmers gibt der rundliche Mann mit Brille auch bald heraus.

Claassen gehört nicht zum Kreis der zugkräftigen Namen im Comedygeschäft, die in großen Hallen spielen – genau das ist es, worum es bei den Südhessischen Kabarettnächten geht. Vor Kurzem startete deren neunte Ausgabe, bei der Claassen mit seinem Programm „Frauen an den Nerd“ teilnimmt. Gegründet haben sich die Kabarettnächte mit dem Geld einer Bank, die nach einer Möglichkeit zum Sponsoring in der Kultur gesucht hatte. Durch diesen Rückhalt ist das ökonomische Risiko für die Veranstalter gering. Die Saison dehnt sich im monatlichen Rhythmus über sechs Bühnen zwischen Offenbach und Darmstadt.

Kommen wir zurück zum Düsseldorfer Comedian Claassen und seinem Schweiß. Der, erzählt er, werde ihm regelmäßig am Rücken abgepumpt, derart werde die Grundessenz für die Deomarke 8 x 4 gewonnen. Nun ja. Die Sammlung von Kalauern, simpel gereimten Blödelliedern und Schunkelnummern (für ironische Schunkler, versteht sich) findet jedenfalls regen Anklang bei dem zum Großteil die Rentengrenze umspielenden Publikum aus einer in die Jahre gekommenen einstigen „Szenekultur“.

Es ist wirklich nicht die frappierend umwerfende Komik, mit der Jens Heinrich Claassen aufwartet. Eher schon lässt sich von einer Mischung aus Heinz Schenk und Mike Krüger (jedoch mit einem gewissen Respekt vor der Gürtellinie) sprechen. Es gebricht Claassen an Originalität, gleichwohl gelingt es ihm, eine gewisse Kurzweil zu verbreiten, insoweit ist das dann doch wenigstens ein leidlich belustigender Abend gewesen, sagen wir mal: im Sinne eines Amüsements unter Niveau. J zik

