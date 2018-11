Reste einer Fliegerbombe erfolgreich entschärft

In einem Umkreis von 150 Metern wurden die Gebäude evakuiert.

Frankfurt - Nach dem Fund von Resten einer amerikanischen Fliegerbombe auf einer Baustelle im Frankfurter Ostend, wurde sie jetzt erfolgreich entschärft.

In Frankfurt sind am Donnerstagmittag die Reste einer 500-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt worden. Dazu gehörte auch der Zünder mit einer Sprengstoffmenge von etwa zehn Kilogramm, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Entschärfung war nicht möglich, die Bombe wurde deshalb am Abend gegen 21.15 Uhr gesprengt. Der Umkreis von 150 Metern war bis 20.15 Uhr evakuiert worden. Dabei handelt es sich um Industriegebiet im Ostend. Kurzzeitig waren außerdem auch die Autobahn 661 und Teile der Hanauer Landstraße gesperrt.

Die Abfahrt Frankfurt-Ost der A661 aus Richtung Egelsbach blieb jedoch zunächst wegen Kontrollarbeiten an Versorgungsleitungen weiterhin gesperrt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. (dpa/jo)

Die Sprengung der #Weltkriegsbombe im #Ostend ist erfolgreich verlaufen. Die

Sperrungen werden in Kürze aufgehoben. Ausnahme: Die Abfahrt Frankfurt-Ost der #A661 aus Richtung Egelsbach bleibt bis auf weiteres für Kontrollarbeiten an

Versorgungsleitungen gesperrt. ^rh pic.twitter.com/QslridoQ8s — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 15. November 2018

