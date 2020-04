Kreativ gegen Corona: Rewe führt Waschstraße für Einkaufswagen ein

An einem Rewe in Kassel gibt es eine Waschanlage für den Einkaufswagen.

Die Corona-Krise hat Kassel fest im Griff. Besondere Vorsicht ist unter anderem beim Einkaufen geboten. Ein Rewe-Markt in Kassel hat deswegen eine originelle Idee.

Wegen der Corona-Krise sollen derzeit bestimmte Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Bei Dingen, die viele Leute täglich anfassen, kann dies schwierig sein.

An einem Rewe-Markt in Kassel gibt es deswegen jetzt eine Waschstraße für Einkaufswagen.

Hunderte Hände fassen täglich den Schiebegriff eines Einkaufswagens an. Die Wagen werden zur Sammelstelle für Viren, Bakterien und Keime – und damit vor allem in Corona-Zeiten zur Gefahr.

Um dieser Gefahr einer Übertragung vorzubeugen, werden in vielen Supermärkten die Wagen derzeit von Mitarbeitern gereinigt, oder es steht Desinfektionsmittel für die Kunden bereit.

Corona: An Rewe-Markt in Kassel können Kunden den Einkaufswagen desinfizieren

Im Rewe-Markt Kelm an der Leuschnerstraße in Kassel können die Kunden allerdings jetzt ihren Wagen mithilfe einer Maschine selbst desinfizieren. Das Start-up Saiko aus dem westfälischen Herford hat den sogenannten „Deso Cube“ entwickelt. Das Gerät sieht ein bisschen aus wie eine Waschanlage für Autos – nur im Kleinformat.

+ Zeigt, wo das Desinfektionsmittel nachgefüllt wird: Rewe-Mitarbeiterin Luana Käse. © Dieter Schachtschneider

Doch funktioniert die Anlage auch so? Die Antwort lautet: ja – zumindest in etwa. Der Kunde schiebt seinen Einkaufswagen in die würfelförmige Box und drückt anschließend auf einen Schalter. Der Einkaufswagen wird von der Seite mit Desinfektionsmittel besprüht, und auch der Kunde desinfiziert anschließend seine Hände, bevor er mit dem Wagen zum Einkaufen in Rewe-Markt in Kassel geht.

Rewe in Kassel: Ein Markt bietet wegen Corona derzeit Desinfektion für Einkaufswagen an

Die Vorteile liegen laut Entwickler Marcel Höcker darin, dass die Maschine umweltfreundlicher ist, als wenn beispielsweise Desinfektionstücher gebraucht würden. Außerdem entstehen weniger Personalkosten.

Euer Schutz liegt uns am ❤️! Deshalb bringen wir zurzeit an allen Kassen Plexiglas-Wände an. pic.twitter.com/EgTqUagIsr — REWE (@REWE_Supermarkt) March 24, 2020

Der „Deso Cube“ wird derzeit schon in einigen Märkten in Westfalen und Hessen getestet. In Kassel ist Rewe Kelm der erste Supermarkt, der das Gerät angeschafft hat. Noch gibt es die Desinfektionsanlage nur in einer Demo-Version. Das Start-up plant ab Juni mit einer Serienproduktion. Bis dahin sollen noch einige Kleinigkeiten verbessert werden.

Corona: Desinfektion für Einkaufswagen - Rewe-Markt in Kassel war zunächst unentschlossen

Die erste Idee für den „Deso Cube“ entstand schon 2016. Zwei Jahre später musste Höcker dann mit seiner Firma Insolvenz anmelden. Damals hatte er in Medienberichten gesagt, dass es mit den innovativen Ideen aber in anderer Form weitergehen werde. Die Corona-Pandemie hat jetzt die Entwicklung des „Deso Cubes“ beschleunigt. Die Nachfrage ist nach Höckers Angaben deshalb groß.

„Die Firma hatte mich kontaktiert, und ich war unentschlossen“, sagt Radmilla Kelm, Betreiberin des Rewe-Marktes in Kassel. „Aber mir ist immer mehr bewusst geworden, wie lange uns das Virus noch begleiten wird.“ Kelm glaubt, dass zukünftig Hygiene ein viel sensibleres Thema sein wird, als es das vor Corona war.

Von Kathrin Meyer

