Risiken für die Rechtsform Limited

Offenbach – Die britische Rechtsform Limited bietet auch Unternehmen in Deutschland Vorteile. Wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, führt der Brexit allerdings zu Risiken für diese Betriebe.

Darauf macht Daniel Kühn, Referent für Recht und Steuern bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach, aufmerksam.

Wie viele Firmen in Deutschland firmieren unter der britischen Rechtsform Limited?

Wir haben knapp 70 Limiteds in unserem IHK-Bezirk, also in Stadt und Kreis Offenbach. Die Bundesregierung geht davon aus, dass schätzungsweise 8 000 bis 10 000 Limiteds mit Verwaltungssitz in Deutschland bestehen.

Welche Vorteile bietet sie?

Bevor in Deutschland die Unternehmergesellschaft – haftungsbeschränkt – für Gründer mit flexiblem Stammkapital zur Verfügung stand, haben viele eine Limited gegründet. Diese ermöglichte eine zumindest teilweise Haftungsbegrenzung mit nur sehr geringem Stammkapital. Die Gründung online ist mit geringem Zeitaufwand möglich. Schließlich ist bei internationaler Ausrichtung des Unternehmens der Begriff Limited häufig sogar besser bekannt als die deutsche GmbH.

Welche Nachteile gibt es?

Der Gründer unterwirft sich dem britischen Recht. So muss die Limited zum Beispiel ihre Bilanzen und sonstigen Unterlagen beim Companies House – dem englischen Handelsregister – einreichen. Agiert die Gesellschaft allein in Deutschland, ist zusätzlich die Eintragung und Bilanzierung beim deutschen Handelsregister notwendig. Der Verwaltungsaufwand steigt also. Sonstige gesellschaftsrechtlichen Pflichten richten sich wiederum ausschließlich nach britischem Recht.

Welche Folgen hat der Ausstieg Großbritanniens aus der EU, der Brexit, für Firmen, die als Limited firmieren? Kann ihnen der vollständige Ruin drohen?

Bislang gilt für britische Gesellschaften, die in Großbritannien gegründet wurden, aber hauptsächlich in Deutschland aktiv sind und hier ihren Verwaltungssitz haben, die Niederlassungsfreiheit. Ob dies auch nach dem Austritt aus der EU so sein wird, ist derzeit noch offen. Gibt es keine Vereinbarungen oder zumindest eine Übergangszeit, so entfällt die Anerkennung mit Austritt aus der EU Ende März. Mit Wegfall der Anerkennung würde die Zweigniederlassung einer Limited – mit Verwaltungssitz in Deutschland – in Deutschland als Personengesellschaft oder als Einzelunternehmen behandelt werden. Folgen sind zum Beispiel die unbeschränkte Haftung der Gesellschafter. Anders sind Limiteds zu bewerten, wenn sie ihren Verwaltungssitz im Vereinigten Königreich haben.

Die IHK haben Informationsangebote für betroffene Limiteds mit Verwaltungssitz in Deutschland zur Verfügung gestellt, die Handlungsoptionen aufzeigen. Schwierig wird es für Limiteds, die bislang noch keine Überlegungen dazu angestellt haben. Für diese könnte die Zeit für Anpassungen, gerade bei einem harten Brexit, zu knapp bemessen sein.

Zurzeit läuft eine Petition. Der Gesetzgeber will wohl die Umwandlung in eine Firma nach deutschem Recht erleichtern. Ist dies der richtige Weg?

Der deutsche Gesetzgeber hat bereits gehandelt. Das Umwandlungsgesetz bietet ein geordnetes Verfahren zur grenzüberschreitenden Verschmelzung auf eine deutsche Gesellschaft. Dies gilt aber nur für bestimmte britische Gesellschaften. Diese müssen die Umwandlung konkret geplant, sie aber noch nicht eingeleitet haben. Vereinfacht gesagt muss der sogenannte Verschmelzungsplan vor dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU notariell beurkundet werden. Die Verschmelzung muss dann unverzüglich zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet werden. Allerdings ist unklar, wie britische Behörden darauf reagieren werden. Deren Mitwirkung ist nämlich notwendig. Die genannte Petition wurde von einem Vertreter von Go Ahead eingereicht, einem Dienstleister zur Limited-Gründung. Inhaltlich nimmt sie Bezug auf Anregungen des Deutschen Notarvereins, geht aber darüber hinaus. Der Notarverein forderte eine kurze Übergangszeit zur Vermeidung der persönlichen Haftung der Betroffenen. Die Petition aber fordert eine mehrjährige Anerkennung der Limited nach dem Brexit bis 2024. Dies erscheint schwierig. Viele Unternehmen haben sich leider nach unserer Erfahrung nicht mit dem Brexit und den Folgen beschäftigt. Dies sollten sie schleunigst nachholen. Allein auf eine Übergangsfrist oder entsprechende Vereinbarungen zu hoffen, ist fahrlässig. Klar ist nämlich auch, dass der Brexit den Verlust von Privilegien bedeuten wird. Die Unternehmen müssen bei der Wahl einer ausländischen Rechtsform eben sämtliche Konsequenzen daraus akzeptieren. Ein Anspruch auf die Niederlassungsfreiheit, auch im Falle eines Brexits, besteht wohl nicht und wäre auch nicht angemessen.

Was können Kleinstunternehmer tun, um sich vor den Risiken zu schützen?

Betroffene Limiteds sollten sich zeitnah informieren, welchen Möglichkeiten der Gestaltung ihnen zur Verfügung stehen. Vermutlich dürfte die genannte grenzüberschreitende Verschmelzung bei einem harten Brexit zu spät kommen. Möglich wäre, sämtliche Vermögenswerte auf eine deutsche Gesellschaft zu übertragen. Teilweise wird von Anwälten vertreten, die Limited-Anteile auf eine deutsche Gesellschaft zu übertragen. Dies ist aber mit Unsicherheiten verbunden. Schließlich kann noch die Liquidation der Limited eingeleitet werden, wenn keine Vermögenswerte, Rechte und so weiter von der Limited mehr gehalten werden.

Irland bleibt in der EU. Immer wieder ist davon die Rede, dass Firmen unter britischer Limited Interesse an der irischen Limited zeigen. Ist dieser Weg eine Alternative?

Das müssen die Unternehmer selbst entscheiden. Sie würden sich mit Gründung eines irischen Unternehmens oder Verschmelzung einer Limited auf eine irische Gesellschaft dann dem irischen Recht unterwerfen. Vor- und Nachteile sind aus Sicht der Unternehmer in jedem Einzelfall abzuwägen.

Das Interview führte Marc Kuhn

Quelle: op-online.de