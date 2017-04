Diskussion um Billig-Airlines am Terminal 3

Frankfurt/Wiesbaden - Wird das im Bau befindliche Terminal 3 am Frankfurter Flughafen Anlaufpunkt für Billig-Airlines? Während die Spekulationen ins Kraut schießen, macht Fraport klar, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen sei – und das Wirtschaftsministerium droht mit dem Planfeststellungsbeschluss. Von Michael Eschenauer

Wie geht es weiter am Flughafen? Man prüfe derzeit intern zwei Konzepte, berichtet Fraport-Sprecher Christian Engel. Hierzu zähle der in der Öffentlichkeit diskutierte eigene Flugsteig für Billig-Fluglinien am Terminal 3, aber ebenso alternativ ein neues „Gate“ für Zubringerbusse beim bestehenden Terminal 2. Von dort aus sei es genauso wie mit Hilfe eines separaten Flugsteigs möglich, die Fluggäste zu ihren auf dem Vorfeld wartenden Maschinen zu transportieren. „Die Diskussion über Low-Cost-Verkehre beginnt ja erst“, erläutert Engel. Er weist darauf hin, dass das Terminal 3, vorgesehen sind hier zwei Flugsteige, konzeptionell weiter auf eine Stärkung der Zubringerfunktion des Frankfurter Flughafens abziele. „Das Terminal ist geplant als Premium-Produkt mit bequemer Anbindung, kurzen Wegen, Komfort und Einzelhandel“, so Engel. Im Übrigen werde das preisgünstige Segment mit einem Anteil von maximal zehn Prozent ein „Randprodukt“ von Fraport bleiben. Es sei nicht auf Billig-Fluglinien im engeren Sinne beschränkt, sondern richte sich an alle Fluglinien, die mit weniger Aufenthaltsqualität und einfacherer Servicestruktur zufrieden seien.

Unterdessen pocht das zuständige Verkehrs- und Wirtschaftsministerium von Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) „nachdrücklich“ auf den „engen rechtlichen Rahmen“ des Planfeststellungsbeschlusses, innerhalb dessen sich die Fraport-Pläne bewegen müssten. Konkret heiße das: „Der Ausbau des Flughafens wurde seinerzeit genehmigt, um die Drehkreuzfunktion zu stärken.“ In Frankfurt, so Ministeriumssprecher Wolfgang Harms, landeten täglich zahlreiche Flugzeuge aus ganz Europa, deren Passagiere in Frankfurt auf Langstreckenverbindungen umsteigen müssten. Der Bau des Terminal 3 sei zwar mit dem Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2007 ermöglicht worden, aber er müsse zwingend dieser Zubringerfunktion im Luftverkehr Rechnung tragen. Gleiches gelte für das System der zeitsparenden Personen- wie auch der Gepäckbeförderung. Allerdings mache der Planfeststellungsbeschluss auch keine Vorgaben, welche Fluggesellschaften mit welchen Betriebskonzepten am neuen Terminal 3 abgefertigt werden dürften.

Diese Klarstellung bedeutet, dass Flughafenbetreiber Fraport mit dem Bau eines eigenen Flugsteigs für Billigflieger ein erhebliches Risiko eingehen würde. Denn Ryanair und Co. setzen ausschließlich auf einen Punkt-zu-Punkt- und eben nicht auf den verlangten Zubringerverkehr. Billigflieger würden die Baugenehmigung fürs Terminal 3 verletzen, eine entsprechende Nutzung würde auf den Widerstand der Genehmigungsbehörden stoßen.

Daneben drohen weitere Probleme. So bilden schnellen „Umdrehzeiten“ der Maschinen zumindest langfristig die Basis für ein erfolgreiches Geschäftsmodell der Billig-Fluglinien. Ein extra für sie geschaffener Flugsteig im Süden des Flughafenareals würde allerdings angesichts der großen Entfernungen bedeuten, dass zwischen Landung, Abstellen des Flugzeugs, dem Aus- und Einsteigen der Fluggäste, dem Ent- und Beladen, dem Tanken, der Wartung und dem neuerlichen Start viel mehr Zeit vergehen würde als die zum Beispiel von Ryanair anvisierten 30 Minuten.

Quelle: op-online.de