Ohne sie fährt keine E-Lok in ganz Deutschland: Ein Blick in die geheime Energiezentrale der Bahn AG

+ Hier schlägt das Herz der Stromversorgung der Bahn. Die Schaltingenieure und Lastverteiler sorgen dafür, dass zu jeder Sekunde des Tages exakt so viel Saft in dem 8000 Kilometer langen Bahnstromnetz ist, wie die E-Loks benötigen. - Foto: Faust

Frankfurt - „Das ist wie der Ritt auf der Rasierklinge. Ein Ungleichgewicht und Sie fliegen raus. Dann steht alles. Von Michael Eschenauer

“ Hans-Jürgen Witschke, Vorsitzender der Geschäftsführung bei DB-Energie, dem Energieversorger der Bahn, gibt mit diesen Worten die knappe Antwort auf eine einfache, aber für den Nahverkehr in Deutschland essentielle Frage: Wie kommt der Strom zur Lokomotive?.

Gelöst wird das Problem Tag für Tag in einem fensterlosen Büroraum im Frankfurter Gallusviertel. „Bitte nennen Sie keinesfalls die genaue Adresse“, sagt Gelfo Kröger, Sprecher DB-Energie. Man sieht Sicherheitsrisiken. Währenddessen blicken im Halbdunkel hinter ihm mehrere Männer schweigend auf die vor ihnen stehenden Monitore, ein eruptives Klappern der Tastatur, ein leiser Mausklick, ein leichtes Drehen des Kopfes – viel Verantwortung, wenig Action. Für einen Laien sehen die hier arbeitenden Menschen – man nennt sie Schaltingenieure und Lastverteiler – genauso aus wie Zeitungsleser für einen Analphabeten: Sie scheinen rein gar nicht zu tun. Doch dies – man ahnt es – ist ein Trugschluss.

„Hauptschaltleitung“ (HSL) nennt sich die gut bewachte Abteilung, zu der nur ein handverlesener Personenkreis Zutritt hat. Das System ist mit feinsten IT-Sicherheitsprogrammen vor Hackerangriffen geschützt, und für alle Fälle existiert in einer nahen Stadt, deren Namen wir hier ebenfalls nicht nennen sollen, eine identische Steuerungswarte. Spinnen die Bildschirme im Gallus, wechselt das Team die Arbeitsstätte.

Die Vorkehrungen haben einen Grund: Die HSL in Frankfurt bildet das Herz der Stromversorgung der deutschen Eisenbahn. Es braucht nur ein paar falsche Mausklicks, und 34 000 Kilometer elektrifiziertes Bahnnetz, oder zumindest Teile davon, „werden schwarz“. Das wäre gar nicht gut. Denn die elektrifizierte Strecke macht zwar nur die Hälfte des gesamten Netzes der Bahn aus, aber auf ihr erbringt der Verkehrskonzern 90 Prozent seiner gesamten Transportleistung.

Um täglich bis zu 20 000 Zugfahrten mit einer E-Lok an der Spitze zu ermöglichen, unterhält die Bahn ein eigenes, fast 8000 Kilometer langes autonomes „Bahnstromnetz“ mit einer Spannung von 110 000 Volt bei 16,7 Hertz. Versorgt wird es von 51 Kraftwerken und sogenannten Umrichtern. Die Kraftwerke der großen Energieversorger speisen 70 Prozent des von ihnen produzierten „Bahnstroms“ direkt ein, die Umrichter entnehmen Strom aus dem öffentlichen 50-Hertz-Netz und wandeln ihn in „Bahnstrom“ um. Von ihnen stammen 30 Prozent der Bahn-Energie. Der Lebenssaft für die E-Loks strömt dann in eines von 187 „Unterwerken“, die in einem Abstand von 30 bis 50 Kilometern an den Strecken verteilt stehen. Sie wandeln 110 000 Volt in 15 000 Volt um und geben die Energie auf die Oberleitung.

Eine Milliarde Euro an Strombeschaffungskosten muss die Bahn pro Jahr berappen, um unter anderem die 1000 Loks im Regionalverkehr, die 500 Fernverkehrs-Triebwagen und die 2800 Güterzug-Loks mit Energie zu versorgen. Die Hauptschaltleitung im Gallus verwaltet übers Jahr gesehen ebensoviel Strom wie die 3,5 Millionen Haushalte im Großraum Berlin verbrauchen.

Die stillen Männer in dem dämmrigen Büroraum arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr. Ihr Arbeitsplatz zählt laut Bahn zu den modernsten Energie-Einsatzzentralen Europas. Die Aufgabe: Sie müssen dafür sorgen, dass in jeder Sekunde die ins Bahnstromnetz eingespeiste Energiemenge genau der entspricht, die die Züge verbrauchen. Wenn man weiß, dass ein einziger anfahrender ICE so viel Energie wie eine Kleinstadt benötigt, dass E-Loks beim Bremsen bis zu 15 Prozent ihrer angeforderten Energie in die Oberleitung zurückspeisen, und dass der Verbrauch im Netz zum Beispiel wegen der hohen Fahrleistungen im Berufsverkehr extrem schwankt, dann beginnt man zu verstehen, wie Witschke das gemeint hat mit dem „Ritt“.

Bahnsprecher Kröger beziffert die „Lastsprünge“ im Bahnnetz, die in der HSL ausbalanciert werden müssen, auf 350 Megawatt. Das entspricht dem Leistungsbedarf einer Stadt von der Größe Bonns. Trotzdem liege die die Versorgungssicherheit im Bahnstromnetz bei 99,99 Prozent und damit über dem der öffentlichen Netze.

Strom kann man nicht speichern. Um immer exakt die benötigte Menge anbieten zu können, werden für jeden einzelnen Tag des Jahres Bedarfsprognosen oder „Lastkurven“ bis hinunter in die Zeitebene einer Minute erstellt. Berufsverkehr, Tages- und Jahreszeit, Witterung sowie Ferien sind nur ein paar Einflussfaktoren, die hierbei berücksichtigt werden.

Die Feinsteuerung bewerkstelligt der Schaltmeister im Sekundentakt. Hauptorientierungsmarke dabei ist die Frequenz im Bahnstromnetz. Fällt sie infolge Überlastung oder Strommangels auf unter 16,5 Hertz, muss er eingreifen und Saft nachschießen. Dazu aktiviert er entweder die Umrichter, um mehr Strom aus dem öffentlichen Netz abzuzweigen oder er lässt im Pumpspeicherwerk in Langenprozelten bei Gemünden das Wasser zu Tal rauschen. Hilfreich für ihn ist die Fähigkeit des Stroms, Ungleichgewichte in einem bestimmten Ausmaß auch über größere Entfernungen sehr schnell abzufedern. Im Osten der Republik, wo die Stromversorgung der Bahn dezentral erfolgt, ist dieser Puffer schwächer.

Die Grundversorgung mit Bahnstrom übernehmen die Kraftwerke, wo ein bestimmtes Kontingent an Energie über langfristige Verträge eingekauft wird. Die Feinsteuerung erfolgt über die Stromwandler oder Umrichter. Eingekauft wird der Strom außerdem an der Strombörse in Leipzig.

„Energie-Chef“ Witschke weist auf die Notfall-Übungen für die Männer im Gallusviertel hin. „Hier wird trainiert, wie man Entscheidungen unter großen Druck und extrem schnell fällt“. Eine derartige Situation ergab sich am 25. und 26. November 2005 im Münsterland. Das Sturmtief „Thorsten“ hatte mit Wind und Schneefall zu schweren Eisablagerungen an Überlandleitungen geführt. Betroffen waren hiervon auch Gemeinschaftsleitungen mit 220 000 Volt für das öffentliche Netz und 110 000 Volt für das Bahnnetz. Als das Eis schließlich schmolz, schnellten die zuvor durchhängenden 110 000-Volt-Leitungen wie ein Gummiseil nach oben und berührten die darüber hängenden Drähte. Die HSL reagierte auf dem so verursachten Mega-Kurzschluss, der Teile des Bahnstromnetzes abschaltete, mit dem „Abwerfen von Last“, das heißt Züge wurden vorübergehend stillgelegt, um auf den Strommangel zu reagieren und damit das Gesamtsystem zu stabilisieren. Es gab zwar Kritik wegen der Zugausfälle, aber das Gesamtsystem hielt. Der Ritt auf der Rasierklinge war gelungen.

