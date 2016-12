RMV-Tagesticket gilt an Weihnachten drei Tage

Rabatt für Nach-Hause-Fahrer

Hofheim - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund „beschenkt“ Bus- und Bahnreisende zu Weihnachten: Wer an den Feiertagen häufig im Verbund unterwegs ist, muss unter Umständen nur einmal bezahlen.

Die Regelung gilt nicht für Einzelfahrscheine, sondern für Tages- und Gruppenkarten, wie der RMV heute in Hofheim mitteilte. Sie sind bis zu drei Tage - also vom 24. bis 26. Dezember - gültig. Tages- und Gruppenkarten, die erst am Ersten Weihnachtfeiertag gekauft werden, können somit zwei Tage lang genutzt werden. Der RMV-Aufsichtsratsvorsitzende, Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), sagte: „Wir wollen unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen sich näher kommen und gemeinsam für wenig Geld etwas unternehmen können.“ Rund 2,5 Millionen Menschen nutzen täglich den RMV, wie Geschäftsführer Knut Ringat sagte. Im Verbundgebiet wohnen etwa fünf Millionen Menschen. (dpa)

