"Rock am Ring": Terrorverdächtige kommen aus Hessen

Das Festival "Rock am Ring" wurde gestern wegen Terrorverdachts unterbrochen.

Wiesbaden/Nürburg - Nach dem Terroralarm beim Musikfestival "Rock am Ring" in Rheinland-Pfalz äußern sich hessische Behörden bislang nicht zu der Verbindung nach Hessen.

Ein Sprecher des Innenministeriums verwies heute auf die Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz, die mit dem Fall betraut sind. Dort wollten die Ermittler keine Details nennen. Wegen möglicher Terrorgefahr war das Festival in der Eifel am Freitag unterbrochen worden, drei Personen aus Hessen wurden vorläufig festgenommen. Über mindestens eine Person lägen deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus vor, teilten die Ermittler mit.

Erst Party, dann Terrorwarnung: Bilder zu „Rock am Ring“

Gegen die drei Verdächtigen leitete die Staatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens ein. Die Personen befänden sich inzwischen zwar wieder auf freiem Fuß, es werde jedoch weiter ermittelt. Mindestens eine Person hatte über eine der eingesetzten Firmen Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen bei "Rock am Ring". Die Polizei hatte bei ihren Durchsuchungen auf dem Festivalgelände in der Eifel aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Das Festival sollte am Samstag fortgesetzt werden. (dpa)

"Rock am Ring" geht nach Terroralarm weiter Zur Fotostrecke

