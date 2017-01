Rolle des Karnevalsprinzen wird versteigert

Leitfigur beim Springerzug im Vogelsberg

+ © dpa Der Meistbietende bekommt die Rolle: Viele junge fastnachtsbegeisterte Männer in Herbstein wollen als „Bajazz“ in buntem Kostüm und mit goldener Krone durch die Straßen ziehen. © dpa

Herbstein - Für einen der ungewöhnlichsten Fastnachtsumzüge in Hessen wird am Sonntag die Rolle des Karnevalsprinzen versteigert. Bei der Auktion in Herbstein im Vogelsbergkreis geht der begehrte Part des sogenannten „Bajazz“ dann an den Meistbietenden.

Er darf an Rosenmontag (27. Februar) den traditionellen Springerzug anführen, bei dem er in bestimmter Schrittfolge vier Stunden durch den kleinen Ort läuft, springt und tanzt. Im Vorjahr bekam Schreinermeister Martin Heuser bei der Versteigerung für 1020 Euro den Zuschlag. Das war vergleichsweise günstig: 2015 zahlte „Bajazz“ Christoph Dehn 2730 Euro. Das Höchstgebot liegt seit 2004 bei 3410 Euro. Auch die Rollen von sechs Tirolerpärchen sind zu ersteigern. Der Springerzug geht auf einen Brauch von Tiroler Steinmetzen aus dem 17. Jahrhundert zurück. Jährlich besuchen ihn einige tausend Zuschauer. (dpa)

