Böller in Hand explodiert - Mehrere Verletzte in Rosbach

Bei der Explosion eines Böllers in seiner Hand hat sich ein 23-jähriger Wöllstädter am Samstag schwer verletzt. Auch weitere Personen kamen zu Schaden, gegen den Mann wird nun ermittelt.

Rosbach - Schwerste Verletzungen hat ein 23-Jähriger am Samstagabend bei einer Explosion erlitten. Auf dem Sportplatz in Rodheim fand an diesem Tag ein Turnier statt, an den Feierlichkeiten nahm auch der 23-jährige Wöllstädter teil und konsumierte laut Polizei Alkohol. Gegen 22.15 Uhr gesellte sich der Wöllstädter zu anderen jungen Leuten, die ihn nicht weiter kannten. Er zündete einen Böller an, der in seiner Hand explodierte.

Dabei zog er sich schwerste Verletzungen an der Hand zu. Eine 21-jährige Rosbacherin erlitt Verbrennungen am Bein und Schäden am Gehör. Neun weitere umstehende junge Männer zogen sich ein Knalltrauma zu. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des strafbaren Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen.

