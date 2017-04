Die Rückkehr der Kirmesboxer

Schluss mit lustig: Halbschwergewicht Joe Bugnar greift Rüdiger aus Hanau an. Dem bleibt nur der Schutz seiner Handschuhe. Rechts: Charly Schultz in Aktion. Der Mann war mal Profi-Boxer, jetzt ist das Mundwerk seine schärfste Waffe und Kapital. - Fotos: Bernd Georg

FRANKFURT - Erstmals gibt es auf der Frankfurter Dippemess wieder eine „Boxbude“. In Charly Schultz’ „Fight Club“ kann sich jeder Besucher mit einem Team aus Berufs- und Amateurboxern messen. Von Michael Eschenauer

Ein Besuch in der versunkenen Welt der alten Jahrmarktskultur wird zur Gratwanderung zwischen Mut, Machismo und Muffensausen.

Bahadur M., Austauschstudent aus Sri Lanka, ist ein Angelwurm, ein Lockvogel, ein Opfer. Er weiß es nur noch nicht. Er steht auf der fünftobersten von sieben Stufen – und befindet sich in der Gefahrenzone. „Hier vorne, der Chinese! Wollen Sie boxen?!“ „Nein danke, ich glaube, das wäre keine gute Idee“, sagt der zartgliedrige junge Mann und rückt seine trendige Brille zurecht.“ „Seh’ ich ähnlich“, sagt Charly.

„Oder Sie da, der Mann mit dem roten T-Shirt? Wie wär’s? Boxen?!“, schreit Charly ins Mikro. „Nur wenn ich ‘ne Spitzen-Prämie kriege. Ich lass’ mir doch nicht für ein paar Euro die Fresse polieren!“ Rüdiger arbeitet in Hanau. Er ist Metzger. Sein Bauch bietet dem T-Shirt Platz für subtilen Humor. „Meine Frau hat den geilsten Arsch der Welt – Mich“. Rüdiger wippt in den Knien, reckt herausfordernd das Kinn. Charly überlegt kurz. „Also gut. Kommen Sie rauf. Aber ich hab’ nichts zu verschenken. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie reinschlagen, dass sich die Balken biegen.“ Und an Rüdigers Begleiterin gewandt: „Muss er morgen arbeiten? Machen Sie ein Foto, damit Sie wissen, wie er früher aussah.“

Charly Schultz, Ex-Profiboxer, Saarlandmeister, südwestdeutscher Meister sowie Internationaler Luxemburger Meister im Mittelgewicht, braucht an diesem kalten Frühlingstag ganze zwei Minuten, um zwischen der Mandelbrennerei Hettenbach und einem Langosch-Stand die Blicke der Dippemess-Besucher auf sich zu lenken. Auf sich und seine Firma: Im „Fight Club“ kann sich jeder, der sich traut, mit Charlys Angestellten messen. Fünf Amateur- und Berufsboxer treten den Wagemutigen für jeweils zwei Mal 60 Sekunden gegenüber. Für ein K.o. gibt es Prämien von 50 bis 500 Euro. Wer das gesamte Team verdrischt, geht mit 3000 Euro heim. Es ist lange her seit dem letzten Mal. 1986 legte in Schweinfurt ein US-Militärboxer die ganze Truppe flach.

Schultz sammelt fünf bis sechs Kandidaten aus dem Publikum, die sich einen Kampf zutrauen. Dieses Casting findet auf der Bühne des „Fight Clubs“ statt, der eigentliche Kampf in einem Zelt dahinter. Das Zuschauen beim Verhauen kostet fünf Euro. Der 59-jährige gelernte Kürschner fing 1985 mit dem „Madison Square Garden“ an und machte mit dem „Sportpalast“ weiter. Jetzt heißt sein Geschäft „Fight Club“.

„Und hiääär, die Attraktiooon: eine attraktive junge Daaameee! Sie will käääämpfen!“ Schultz kommt in Fahrt. Er klingt jetzt, als würde er mit Pinselreiniger gurgeln. Er schiebt die 18-jährige Sarah aus Rodgau vor. Sie ist nicht Angelwurm, sie ist Magnet, Hingucker. „Schlagen Sie mal ‘ne Serie, junge Frau!“ Schultz nickt anerkennend, als die Schülerin auf einen an der Bühne hängenden Sandsack eindrischt.

Mit ins Publikums-Team schaffen es bei diesem Durchgang ein 23-jähriger, bange blickender Fachhochschüler aus Hanau, ein 31-jähriger Drogist aus Frankfurt und ein durchtrainierter, bös’ guckender Schwarzer aus der Sicherheitsbranche namens Donald. „Haben Sie eine Begleitung dabei, damit ich weiß, woher ich später Ersatzteile für Sie bekomme?“, fragt ihn Schultz. Der Schwarze verzieht keine Miene. Von ihm wird noch zu berichten sein.

Schaustellerei ist hartes Geschäft. Der „Fight Club“ – außer ihm gibt es bundesweit nur einen weiteren Betrieb dieser Art – gastierte noch nie in Frankfurt. Trotzdem musste sich Schultz einige Male bewerben, bevor er einen Platz ergatterte. Die Frankfurter sind schnäubig. Schultz kann bei nachlassender Resonanz noch mit Catchen, Judo und Sumo-Ringen nachlegen. Auch Boxerinnen hat er auf Lager. „Bis jetzt brauchen wir das nicht. Die Leute sind auch so verrückt auf die Show.“

„Jetzt lasst die Löwen raus!“ Auf der Bühne schütteln Marcel Boulevard aus Luxemburg (K.o.-Prämie 50 Euro, Mittelgewicht), Mario Martini aus Italien (100 Euro, Weltergewicht), Waldemar Grotschek aus Polen (200 Euro, Mittelgewicht) sowie die Engländer Joe Bugnar (250 Euro, Halbschwergewicht) und Tom Johnson (500 Euro, Schwergewicht) die Mähnen. „Parade machen“, nennt Schultz die Vorstellungsrunde, bei der seine Männer auf der Bühne herumtänzeln, locker ein paar Schläge auf Maisbirnen und Sandsäcke platzieren. „Schauen Sie: So wird’s gemacht!“, tönt Schultz. Die Kämpfer wirken entspannt, bewegen sich wie große Katzen, die mit einer halbtoten Maus spielen, bevor sie sie vernaschen. „Nein“, wird Charly später erzählen, „wir zertrümmern niemanden. Die Leute wollen doch Spaß haben.“ Aber zu verschenken habe er auch nichts. Das gilt auch für die Boxer. „Die zahlen die Prämie, wenn sie verlieren, aus der eigenen Tasche.“ Und ob alle Publikums-Kandidaten halbtote Mäuse sind, wird sich an diesem Abend noch zeigen. Gewinnprämien müsse er regelmäßig auszahlen, verrät Schultz. „Hätte ich hier Weltmeister, wäre ich in Las Vegas und nicht auf der Dippemess.“

Geboxt wird ganz seriös nach den Regeln des Bundes Deutscher Berufsboxer und des Vereins deutscher Faustkämpfer. Verboten sind: „Tiiiefschlägeee, Nackenschlägeee, Trüüümmerschlägeee, Ruuundschlägeee, alle Schlägeee in die Weichteileee und Schlägeee kurz hinter das Ohr. Soooo, bitte in die Halleeee“, ruft der gebürtige Saarländer, nachdem die Begegnungen verteilt sind und sich die Kontrahenten die Hände geschüttelt haben. Nur Donald verweigert den Handschlag und versucht seinen Gegner Boulevard noch auf der Bühne anzugreifen. Das kann ja heiter werden.

Was im Ring folgt, ist zunächst eine Melange aus Show und Hochsicherheits-Boxen. Zum Schlagabtausch trägt man schwere Sparring-Handschuhe. Beim Sparring geht’s bekanntermaßen um’s Training, nicht darum, den Gegner zu verletzen. Die Boxer des „Fight Club“ lassen die Gäste zunächst munter losprügeln. Ihre Konter passen sich dem Niveau der Gegner an. Man merkt, dass sie mit ihren Kräften haushalten, schließlich gilt es, mehrere Shows zu überstehen – und erfahrungsgemäß werden die Gegner im Laufe des Abends nicht angenehmer. Aber es gibt auch einige spannende, sie bedrängende Schlagwechsel. Dann rennt Schulz stets wild mit den Armen fuchtelnd zum Ring und schreit seine Leute an: „Passt doch auf! Mein gutes Geld, mein gutes Geld!“ Das Publikum johlt.

Der Metzger aus Hanau fackelt nicht lange, geht sofort auf seinen Kontrahenten Bugnar los, platziert zwei Jabs links, blockt ab, als Bugnar mit einem Haken kontert und fängt sich einen Leberhaken ein. Es folgt eine Kombination aus Jab, Gerader, Haken zum Körper und Haken zum Kopf, bei der Bugnars Deckung bröckelt, bevor er einen Aufwärtshaken beim Hanauer landet. Nach zwei Minuten liegt Bugnar zwar nicht am Boden, was er müsste, damit eine Prämie fließt, aber Rüdiger hat sich respektabel geschlagen. Applaus.

Sarah setzt bei Mario Martini sofort auf Attacke und bringt ihn mit einem linken Haken, gefolgt von einem Schlag auf die kurze Rippe und einer Kombi aus Jab und Haken zum Kopf in Bedrängnis, Mario blockt mit beiden Fäusten ab und landet zweimal eine rechte Gerade. Sarahs Pferdeschwanz fliegt herum. Der hübsche, junge Italiener ist ein Gentleman. Seine Treffer besitzen nicht die Energie, die nötig wäre, um Sarah ins Reich der Träume zu schicken. Und sein leichtes Lächeln ist stabil – es verrät das Ausmaß der Herausforderung. Zwei Minuten sind um, der Schiedsrichter pfeift ab. Auch für Sarah gibt’s Applaus von den 80 Zuschauern.

Donald, der schwarze Security-Mann, will’s wissen. Er hat Jackett und weißes Hemd abgelegt und zeigt seinen durchtrainierten Oberkörper. Sein Gegner ist Marcel Boulevard. „Mach ihn um!“, kreischt eine Blondine. Donald lässt sich nicht lange bitten und greift mit linkem Kopfhaken, rechter Gerader und rechtem Aufwärtshaken an. Immer wieder treibt er Boulevard quer durch den Ring. Der versucht mehrfach zu klammern und einen Entlastungsangriff zu starten, aber Donald hat keine Lust auf Spielchen. Das hier ist ein echter Fight: In der zweiten Runde liegt der Luxemburger nach einem Schlag an den Kopf am Boden, wird fast ausgezählt, kann sich aufrappeln. Beim zweiten Kopftreffer wenige Sekunden später schafft er es aber nicht mehr. Donald steckt die 50 Euro in die Anzugshose. Boulevard reibt sich die Nase. Die Blondine wartet am Ringrand – und das ist keine Show.

Kirmesboxer gab es früher auf jedem besseren Dorfjahrmarkt. Aber seit den 60er Jahren rüsten die Schausteller mit immer mehr teurer Technik dem Publikumsgeschmack hinterher. Und so ist der „Fight Club“ – auf seine Art – eine Reminiszenz an die Zeiten archaischer Unterhaltungskultur, wo die Männer unter der Woche dreckverschmiert mit schweren Maschinen hantierten und sich am Freitagabend im Bierzelt gepflegt ins Wochenende prügelten.

Noch zehn Jahre will Schultz, dessen Eltern einst mit einer Abnormitätenschau über die Jahrmärkte tingelten, weitermachen. Ob es nach seiner Ära noch einen „Fight Club“ geben wird? Schultz’ Tochter studiert Jura, der Sohn ist Mediengestalter ...

Quelle: op-online.de