Sechs Menschen bei schwerem Unfall in Rüsselsheim verletzt – darunter auch Kinder

Schwerer Unfall in der Stadtunterführung in Rüsselsheim

Rüsselsheim - Bei einem Frontalzusammenstoß in der Stadtunterführung in Rüsselsheim sind am Sonntagabend (24.05.2020) sechs Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Die Feuerwehr Rüsselsheim und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Unfall in Rüsselsheim: Zwei Autos kollidieren frontal – drei Kinder unter den Verletzten

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 27 Jahre alte Frau am Sonntagabend die Friedensstraße stadtauswärts in Richtung Darmstädter Straße. In der Stadtunterführung in Rüsselsheim kam die 27 Jahre alte Frau aus bislang ungeklärter Ursache komplett in den Gegenverkehr. Ein 44 Jahre alter Mann in einem Audi A3 konnte nicht mehr ausweichen, die beiden Pkw kollidierten frontal, wie die Polizei mitteilt.

Die 27 Jahre alte Frau saß allein in ihrem Auto, während der 44 Jahre alte Mann mit seiner Frau und drei Kindern unterwegs war. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde bei dem Frontalzusammenstoß in der Stadtunterführung in Rüsselsheim schwer verletzt und musste in eine Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Audi wurden laut Angaben der Polizei alle fünf leicht verletzt.

Stadtunterführung in Rüsselsheim nach schwerem Unfall für Stunden voll gesperrt

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste die Stadtunterführung in Rüsselsheim für mehrere Stunden gesperrt werden. Es entstand an beiden Autos ein Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro. Da die Unfallursache bislang noch völlig unklar ist, wurde bei der 27 Jahre alten Fahrerin laut Polizei eine Blutentnahme angeordnet.

