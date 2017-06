Rund 64.000 Teilnehmer beim J.P. Morgan-Lauf

Frankfurt - Rund 64.000 Firmenmitarbeiter sind laut Polizei und Veranstaltern gestern Abend durch die Frankfurter Innenstadt gelaufen. Zur 25. Ausgabe des Firmenlaufs J.P. Morgan Corporate Challenge hatten die Organisatoren Teilnehmer aus rund 2400 Unternehmen erwartet.

Die Jubiläumsauflage war damit nach ihren Angaben wieder der weltweit größte Firmenlauf. Die Läufer waren bei Sonnenschein und Temperaturen um die 22 Grad unterwegs. Besondere Zwischenfälle gab es vorerst nicht, wie Polizeisprecher Dennis Seeger mitteilte. Die 5,6 Kilometer lange Strecke war weiträumig abgesperrt - als Reaktion auf die jüngsten Terroranschläge auch mit mehr als zehn Lastwagen an Zufahrtsstraßen. Mehrere hundert Polizisten waren Seeger zufolge im Einsatz. Beschwerden von Autofahrern wegen der Absperrungen habe es zunächst nicht gegeben, weil Veranstalter und Polizei zuvor ausführlich über den Lauf informiert hätten und viele auf S-Bahnen und Busse umgestiegen seien.

An der erstmals ausgetragenen Championship der laut Veranstalter weltweit schnellsten Firmenläufer beteiligten sich 156 Läufer. Schnellster war der 19-jährige Aaron Bienenfeld mit 16 Minuten und 30 Sekunden auf den 5,6 Kilometern. Auf dem zweiten Platz landete sein Partner Florian Neuschwander in 16 Minuten und 53 Sekunden. Beide liefen für den Frankfurter Laufshop. Das Google-Team erreichte vier Platzierungen in den Top 15. Ein Teil der Startgebühren kommt sozialen Zwecken zugute. Der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) sagte: "Es freut mich, dass durch den Lauf Projekte gefördert werden, die jungen Menschen mit Behinderung eine sportliche Perspektive aufzeigen und sie in ihrer Entwicklung unterstützen." (dpa)

